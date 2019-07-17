Curiosity, Mars'ta dolaşırken tepeden görüntülendi
NASA'nın Mars kaşif aracı olan Curiosity, bu kez fotoğraf çeken değil, çekilen taraf oldu. Mars'ın yörüngesinde görev yapan MRO isimli uydunun objektifine takılan Curiosity, MRO'nun HiRISE isimli kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntüye dikkatle bakıldığında neredeyse mavi bir nokta olarak gözüken Curiosity, NASA'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamaya göre fotoğrafın çekildiği sırada Gale krateri etrafında, Aolis Mons isimli dağın kenarında duruyor.
Mars yüzeyindeki küçük kum tepeciklerini bile yörüngeden görüntüleyebilecek güce sahip olan HiRISE, NASA'ya göre Curiosity'yi parlak yansıma sayesinde görüntüledi.
HiRISE, 2012 yılında Curiosity'nin Mars'a iniş anlarını da görüntülemeyi başarmıştı.
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