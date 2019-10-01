Çukur dizisi oyun mu oluyor?

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından sevilen Zula ve Ay Yapım'ın dizisi 'Çukur', aynı projede bir araya geliyor. Dizi ve oyun sektörünü buluşturan Türkiye’de ilk örnek niteliğindeki proje, hem oyun hem de dizi dünyası takipçilerine farklı deneyim sunarken, eğlence sektörüne de farklılık katacak.

3 sezondur başarıyı yakalayan ve dünyada farklı coğrafyalarda pek çok ülkede beğeniyle izlenen Ay Yapım'ın dizisi 'Çukur' ile InGame Group tarafından geliştirilen, 100’den fazla ülkede, 11 dilde, 26 milyonun üzerinde oyun meraklısı tarafından oynanan MMOFPS oyunu 'Zula', bir ilke imza atıyor. İki şirketin iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, bugünden itibaren Çukur Haritası Zula’da yer alacak. 1 Kasım’dan itibaren ise dizinin iki sevilen karakteri 'Cumali Koçovalı' ve 'Azer Kurtuluş'un, oyuna dahil edilmesiyle, Türkiye ve yurt dışındaki milyonlarca Zula oyuncusu, Çukur heyecanını Zula içinde yaşayabilecek.

Oyun ve dizi sektörünü bu kapsamda birleştiren ilk niteliğindeki projenin ayrıntıları, Nonstop Zula Espor Merkezi’nde InGame Group Kurucu Ortağı Burak Gözalan, Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay, Çukur dizisi oyuncuları Necip Memili ve Cihangir Ceyhan’ın katıldığı basın toplantısında açıklandı.

"TÜRKİYE'DE İLK DEFA YAPILIYOR"



Ortaklığı değerlendiren Burak Gözalan, "Espor konusunda en büyük yatırım yapan firmalardan bir tanesiyiz. Türkiye'deki iki espor liginden bir tanesine sahibiz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarının yer aldığı espor ligimiz bulunuyor. Katılım ve izlenme sayıları ciddi boyutta. Bunların hepsi içerik stratejisi sonucunda ortay çıkan başarılar. Bu konuda önemli olan başarılı olacağına inandığımız partneri bulmaktı. Biz, farklı bir yola gidelim dedik ve çıtayı yukarıya koyduk. Yaşayan ve evrilen bir içerik projesine Ay Yapım ile imza attık. Daha ne kadar büyütebileceğiz, başka alanlara nasıl sıçrayacağız, sektörde nasıl öncü olacağız? Bunları hep beraber izleyeceğiz. Çünkü bu iş birliği Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Yerli yapım şirketi ile böyle bir işbirliğine imza attığımız için gururluyuz" dedi.

"BU KONULARA YATIRIM YAPAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Yatırım konusunda değinen Gözalan, "Biz çok başarılı olmuş bir diziye özel bir oyun yapmadık, aynı eve giren iki yapı var. Oyuna yani mevcut olan bir alana Çukur'u davet ettik ve evimizde dahil oldu. Burada önemli olan tüketilecek içeriğin hayata geçtiği ilk günkü gibi kalmayacak olmasıdır. Hayalimiz ve amacımız bu diyebiliriz. Ev sahibi olarak ve Kerem Çatay'ın desteği ile gereken yatırımı yaptık. Önemli olan yatırım karşılığının sadece maddi olarak değil, manevi olarak da alabilmek. Bugüne kadar bunu başarmış bir gurubuz, bu konulara yatırım yapamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Kerem Çatay ise şöyle konuştu: "Çukur dizisi 3'üncü yılına girdi. İzleyici tarafından ilgiyle izleniyor. Dizi, bu tip işbirlikleri için avantajlı. Dünyada örneklerini görüyoruz, bunu biz niye yapamayalım? Türkiye'de son yıllarda espora olan ilgilinin artışını görüyoruz. Başarılı örnekler çıktı ve bunun dünyada da karşılığı oluyor. Dizinin bu kadar izleniyor olması InGame için mantıklı hale geldi. O yüzden çok iyi bir evlilik oldu. Bu fikri yayıncımızla paylaştık, onlarında hoşuna gitti. İnşallah, yıllar sonra iyi ki yapmışız diyebileceğimiz bir hikaye olur. Buradan yol açılır, bizim dışımızda birçok dizi de yapar, birçok oyunlar da olur. Bunların hepsi pozitif rekabet haline geliyor. Türk dizi sektöründe rekabet birbirini pozitif etkiledi. Dünyadaki Türk dizlerinin varlığı ise beraber hareket ederek oldu. İnşallah Türk oyun sektörü daha da büyür, pastadaki payını büyütür. Avantajımız şu: 100'e yakın ülkede Türk dizleri, bilinen ve izleyiciyi ikna etmek zorunda kalmayan bilgi durumda. Bununla beraber Türk oyun içerikleri kolay ulaşacaklarını düşünüyorum".

Zula ve Çukur işbirliğinin kısa sürede Türkiye sınırlarını aşarak yurt dışında da büyük ses getirmesi bekleniyor.