CS:GO'nun ücretsiz olması oyuncuları fena kızdırdı!
Daha önce CS:GO oyununa para vermeyip kütüphanesinde de bulunmayan kişiler, CS:GO oyununun tüm özelliklerine (Battle Royale dahil) hiçbir ücret ödemeksizin sahip olabiliyorlar. Ancak halihazırda CS:GO oyuncuları bu durumdan pek de memnun değil!
CS:GO oyununu daha önce para verip Steam kütüphanesine eklemiş kullanıcılar ise bu durumdan oldukça hoşnutsuz zirâ CS:GO'nun Steam sayfası, CS:GO ücretsiz hale geldiği andan itibaren 13.000'den fazla olumsuz eleştiri aldı.
Bunun sebebi ise zaten başı hilelerden kurtulmayan CS:GO'nun ücretsiz olması, hileci oyuncular için paha biçilemez bir fırsat haline geliyor çünkü hileciler; hesapları kapandığında çok kolay bir şekilde yeni bir hesap açıp CS:GO oyununa ücretsiz bir şekilde sahip olup tekrar hilelerini hesapları kapanıncaya kadar kullanabiliyorlar.
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