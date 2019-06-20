CS:GO için çok sürpriz güncelleme
CS:GO için sürpriz bir güncelleme yayınlanıyor. 20'nci yaşına özel oyunculara sunulacak olan CS:GO'nun yeni güncellemesi beraberinde bakın neler getiriyor?
Orijinal Counter-Strike ilk kez 19 Haziran 1999 tarihinde karşımıza çıktı. O günden bu yana hala popülerliğini koruyan oyun, artık 20 yaşında ve bu yaşına özel oyuncularına minik bir sürprizi var.
Yeni paylașılan güncelleme ile birlikte AUG’a bir kez daha el atıldı. Son dönemin en popüler silahı olan AUG’un ateș oranı düșürülürken dürbünü kapalıyken yapılan atıșların ayarıyla oynandı. Ayrıca Valve, Counter Strike’ın 20. yıldönümü nedeniyle eski oyuncuların yakından tanıdığı ve artık efsane haline gelen Dust2 haritasının retro versiyonunu oyuna ekledi.
Bunların yanı sıra güncellemede Danger Zone moduna ait bazı değișikliklere de el atılırken oyuna ayrıca Chicken Capsule eklendi. Diğer gelișmelerden daha fazla ön plana çıkan retro Dust2 haritasının gelișinin oyuncular tarafından nasıl karșılanacağını zamanla göreceğiz.
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