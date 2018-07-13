CS:GO fanatiklerinin dört gözle beklediği tarih: 29 Eylül

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
13.07.2018 - 08:58, Son Güncelleme:

CS:GO fanatiklerinin dört gözle beklediği tarih: 29 Eylül

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CS:GO fanatiklerinin dört gözle beklediği tarih: 29 Eylül

Dünyanın en büyük 6 CS:GO espor takımını İstanbul’da bir araya getirecek olan BLAST Pro Series organizasyonu 29 Eylül’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek. Tarih yaklaştıkça heyecan kat sayısı artan fanatikler sabırsızlıkla büyük mücadeleyi bekliyor. Türk takımı Space Soldiers’ın ülkemizi temsil edeceği turnuvayı 10 bin biletli seyircinin ve Twitch TV platformu ile dünyada yaklaşık 2,5 milyon espor tutkununun izlemesi öngörülüyor.

Dünya genelinde 11,9 milyon oyuncuya sahip CS:GO, Türkiye’de ise 3 milyon aktif oyuncu tarafından oynanıyor. İlginin büyüklüğü, geçtiğimiz sene Danimarka’da ilki gerçekleşen BLAST Pro Series turnuvasını İstanbul’a getirdi. Burada “Espor Şehri İstanbul” mottosuyla yola çıkan Impact 34 spor ajansı ve Gaming in Turkey oyun & espor ajansının baskısı önemli rol oynadı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda organize edilen turnuvaya espor tutkunları büyük ilgi gösteriyor. 29 Eylül’de şampiyonun belli olacağı organizasyonda takımlar 250 bin dolarlık ödül havuzu ve ikonik kupa için mücadele edecek. 

Tamamı kapalı olan arenada, dijital bir rekabet ortamına dönüştürülen bir sahnede: A şeklinde hazırlanacak podyum üzerinde, 6 takım, aynı anda dev ekranda, yüzlerce hareket eden ışığın içinde, birbirinden ünlü isimlerin seslendirmeleriyle mücadele edecek. BLAST Pro Series, yaşatacağı canlı deneyimle en iyi oyuncuların performansına sahne olurken, Türkiye'nin de en büyük uluslararası espor organizasyonlarından biri olarak tarihe geçecek. Mobilet üzerinden satışa çıkan turnuvanın biletlerine oyun severler büyük ilgi gösteriyor. 

BLAST Pro Series- Espor Medya Sponsoru SporX

Espor tutkunlarının ve oyuncularının en güncel haberleri takip edebildikleri Sporx.com, 29 Eylül’deki dev organizasyonun espor medya sponsoru oldu. Dev turnuva öncesi son gelişmeler, şampiyonluk müsabakasıyla ilgili analizlerle birlikte tüm detaylar, takımlar hakkında güncel bilgiler ve gerçekleştirilecek tüm etkinlikler Sporx.com'un web ve mobil siteleri ile birlikte sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

İstanbul en iyi 6 espor takımını ağırlayacak

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek olan BLAST Pro Series’de dünyanın en iyi espor takımlarıyla birlikte Türkiye’nin gururu Space Soldiers’da yer alacak. Turnuvaya katılacak olan diğer espor takımları: Dünya sıralamasının bir numarası Astralis, efsanevi Ninjas in Pyjamas, 2018 Major'un şampiyonu Cloud9, Polonyalı yıldızlar Virtus.pro! Heyecanla beklenen son takım ise henüz duyurulmadı ama önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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