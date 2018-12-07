CS GO artık ücretsiz! Hemen indirin...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
07.12.2018 - 10:27, Son Güncelleme:

CS GO artık ücretsiz! Hemen indirin...

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CS GO artık ücretsiz! Hemen indirin...

Oyuncular için hareketli bir hafta sonu olacağa benziyor! Zira CS: GO için yayınlanan 850 MB’lık Dark Zone güncellemesi ile birlikte efsanevi oyuna Battle Royale oyunu getiren Valve, PUBG ve Fortnite’a rakip oldu. Tüm bu gelişmelerin ardından ise çok konuşulacak bir hamleye imza atan Valve ayrıca CS GO’yu ücretsiz hale getirdi.

Counter-Strike yeni nesil espor oyunlarına yenik düştü ve onlarla aynı modu getirdi. Bu yeni modda tıpkı Fortnite ve PUBG’deki gibi yeni nesil Battle Royale deneyimini yaşayabilirsiniz.

Ayrıca artık CS: GO ücretsiz oldu. Artık oyunu oynamak isteyen oyuncular herhangi bir ücret ödemeden oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabilecekler. Oyunu daha önce alan oyuncular ise daha önce aldıklarına dair bir hatıra rozetine sahip olacaklar. Bu rozeti profillerinde sergileyebilecekler. Hali hazırda CS: GO oyuncusu olan oyuncular Prime statüsüne yükseltildi. Prime statüsünde olan oyuncuların en büyük özelliği ise maça girdiklerinde yine Prime statüsünde olacak oyuncular ile eşleşmeleri olacak.

CS GO artık ücretsiz Hemen indirin...

18 kişiyle girilecek olan maçlarda oyuncular birbirleriyle kıyasıya bir mücadele içine girecekler. Ayrıca diğer oyunlardaki gibi oyuncular inecekleri noktayı kendileri seçebilecekler. Oyuncular haritada yere indikten sonra ise ekipman ve para arayacaklar. Aynı zamanda gökyüzünden gelecek olan özel eşyaları takip ederek de yeni ekipmanlar elde edebilecekler. Ayrıca oyun içerisinde havadan yardımı bu sefer bir otobüs veya uçak değil, bir drone yapacak.

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