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    Crytek ve Kinguin’den önemli işbirliği

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 14:35 | Son Güncelleme:

    Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Crytek, Kinguin ile yaptığı anlaşma ile artık oyunlarını doğrudan oyunculara sunacak.

    Dijital oyun marketi Kinguin, Far Cry ve Crysis serileriyle tanınan Crytek ile anlaştığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Crytek kendi oyunlarının Kinguin.net’teki resmi satıcısı olacak ve oyunlarının satış fiyatını kendi başına belirleyecek. 

    Geliştirdiği oyunları Kinguin’in milyonlarca kullanıcısına doğrudan sunma şansı yakalayan stüdyo, merakla beklenen oyunu Hunt: Showdown’ı ve Ryse: Son of Rome’u resmi hesabı üzerinden satışa sundu. Popüler markete eklenecek bir sonraki oyun ise VR platformlar için hazırlanan Robinson: The Journey olacak. 

    Crytek ile olan işbirliği Kinguin açısından önemli bir adım. Crytek dünya çapında başarı elde etmiş büyük stüdyolar arasında Kinguin.net’te resmi mağazasını açan ilk geliştirici oldu. Crytek ise böylelikle geliştirdiği oyunları hem platformun 6.5 milyon oyuncusuna doğrudan sunma ve oyunların fiyatlandırma politikasını tek başına belirleme imkânına kavuşmuş oldu. 

    Kinguin’in Kurucusu ve CEO’su Viktor Wanli Crytek’le olan işbirliğini şöyle değerlendirdi, “Kinguin’de daima oyun geliştiricilerinin kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortam yaratmayı hedefledik. Crytek gibi saygın bir stüdyonun da Kinguin’e katılması bu amacımızı gerçekleştirdiğimizin bir simgesi. Bu şartların diğer büyük geliştiriciler için de uygun olduğunun bir işareti. Kinguin’in kapılarının bizimle çalışmak isteyen tüm geliştiricilere açık olduğunu belirtmek istiyorum.”

    Etiketler: crytek , oyun , kinguin
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