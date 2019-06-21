Crash Team Racing Nitro-Fueled satışa çıktı
Crash Team Racing Nitro-Fueled bugün, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Nintendo Switch, Xbox One cihazları için satışa sunuldu. Sonrasında ise, 3 Temmuz’da çıkacak olan oyunu sipariş eden herkesin internet bağlantısıyla indirebileceği; yeni yarış pistleri, tematik karakterler, araçlar ve diğer özelleştirilebilir eşyaların dahil olduğu sezon içeriğine sahip olacak.
Beenox tarafından geliştirilen ve dağıtımı ise Activision’a aittir. Crash Team Racing Nitro-Fueled, orijinal Crash Team Racing oyununun baştan aşağıya; karakterleri, araçları, pistleri ve arenaları, modern konsollara HD grafik özellikleriyle yeniden yapılmasıyla oluşturulmuş. Oyunda, çeşitli Crash Bandicoot serisi karakterleri; Crash, Coco, Dr. Neo Cortex ve diğerleriyle birlikte egomanyak Nitros Oxide’e karşı yarışlarında dünyamızı yok olmaktan kurtarmak için bahisler yüksek ve rekabet ise sert geçecek.
Oyun fanları, Crash ve arkadaşlarının tepkilerini, birbirlerini güçlendiricilerle havaya uçurmaları gibi güzel kürk detaylarının alındaki maskaralıklarını ve orijinal Crash Nitro Kart’tan gelen pistler ve yarış araçlarıyla dört köşedeki vınlamaları deneyimleyebilecek. Bunların yanında, efsanevi yarışçı, 20. yıl kutlamaları için rekabetçi çevrimiçi oyunun ilk adımlarını da attı.
Beenox Stüdyo Başkan Yardımcısı Thomas Wilson konuyla ilgili; “Bekleyiş sona erdi ve açılış sürüşüne hazır olan Crash Team Racing Nitro-Fueled için daha heyecanlı olamazdık ” dedi.
Crash Team Racing Nitro-Fueled ile oyunun 20 yıllık geçmişinden bu yana ilk defa, Crash Team Racing fanları yarış araçlarını ve karakterlerini kişiselleştirebilme seçeneğine sahip olacaklar! Yeniden yaratılan oyun, oyunculara çeşitli araç gövdelerini, lastikleri, renk değişimlerini, ve çıkartmaları karıştırarak birleştirme olanağı sunuyor. Şimdi gerek yeni gerekse 90’lardaki klasik oyuna aşkla bağlı olan fanlar, tatlı görünümlü bir sürüş ortaya koyabilecek.
Yarış araçlarını kişiselleşttirebilmeye ek olarak, Crash Team Racing Nitro-Fueled oyunculara kendi yarışçılarını da özelleştirebilme olanağı sunacak. Bu, oyuncuların karakterlerini, maskaralık ve kişilik özellikleriyle süslemelerine imkan sağlayacak. Ayrıca yeni CTR deneyimi, podyum animasyonları ile geliyor. Oyuncular seçili kişiselleştime araçlarını, Macera Modu’nda oyun içinde kazanılan Wumpa Coin’leri biriktirerek internet bağlantısı aracılığıyla yarış araçları ve karakterler için oyunun Pit Stop alanında kullanabilecek. Bunlara ek olarak; karakter seviyeleri, hatırladığınız gibi, Başlangıç Seviyesi, Orta Seviye ve Zor Seviye gibi seviyeleri içeriyor olacak.
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