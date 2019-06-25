Crash Team Racing Nitro-Fueled incelemesi

HD olarak yeniden modellenmiş araçlar ve karakterlerle piyasaya çıkan Crash Team Racing Nitro-Fueled, bu kez sadece PlayStation sahiplerine özel değil. Nintendo Switch, PC, Xbox One ve PS4 oyuncular için piyasaya çıkan oyun, görünüşe göre Beenox yenilenmiş versiyonda ortaya oldukça iyi bir iş çıkartmış.

Orijinal oyunun içeriğinin eksiksiz olarak karşımıza çıkacağı Crash Team Racing Nitro-Fueled, aynı zamanda da Adventure modu için alternatif bir de seçenek sunuyor. Bununla birlikte Crash Nitro Kart oyunundaki on üç pistin tamamının da içeriğini barındırdığını söyleyelim.

Crash Team Racing Nitro-Fueled'de orijinal oyunda yer alan bütün karakterler yer alıyor. Adventure, Arcade Single Race, Cup Race, Time Trials ve Battle Mode modları oyuncuları ekrana kilitleyecek. Eğlenceli oynanış dinamiklerinin yanı sıra çekişmenin de eksik olmadığı Crash Team Racing Nitro-Fueled ile birlikte;

- Orijinal oyun modlarıyla, karakterlerle, pistlerle, güçlendirmelerle, silahlarla ve kontrollerle motorlarınızı çalıştırın

- Orijinal oyunun dışında ek arabalarda ve pistlerde sağlam bir patinaj çekin

- Arkadaşlarınızla çevrimiçi yarışın ve çevrimiçi liderlik tablolarına damga vurun.





Sezonluk Etkinlikler Gelecek

Çıkışı sonrasında Crash Team Racing Nitro-Fueled, Grand Prix etkinlikleriyle oyuncular içeriğe doyacak. Grand Prix, oyunun sezonluk etkinliği olacak. Yeni bir pist ve bir dizi farklı meydan okumalarla gelecek. Her bir meydan okumayı tamamlamak da size deneyim puanı yerine geçecek Nitro puanları kazandıracak. Meydan okumaları tamamladıkça da yeni Nitro puanları kazanmaya devam edeceksiniz ve bu puanları Nitro Gauge'daki belirli seviyelere getirdiğinizde de yeni bir karakter, yeni arabalar, yeni görünümler ve yeni araba özelleştirme eşyaları gibi şeyler kazanacaksınız.

Grand Prix meydan okumalarına katılımda bulunarak ayrıca Wumpa jetonları da kazanabileceksiniz. Bu jetonları da Pit Stop bölümünde kullanarak daha fazla eşya açabilmek mümkün olacak. Hazır konu Pit Stop sistemine gelmişken, her bir Grand Prix sırasında daha fazla karakter, daha fazla çıkartma, daha fazla süsleme ve daha fazla görünüm gibi yeni eşya setlerinin oyuna dahil edileceği söyleniyor.



Oyunun inceleme puanları da hayli yüksek. Metacritic üzerinde PlayStation 4 ortalaması 84 / 100, Xbox One ortalaması da 87 / 100 olan olan oyunun inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.



Üç Grand Prix planlanmış ve ilki de 3 Temmuz 2019 tarihinde Nitro Tour Grand Prix adıyla başlayacak. Bu etkinlik ile Crash Bandicoot: Warped oyunundan aşina olduğumuz Ancient Egypt ve Arabian Town bölümlerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan Twilight Tour pistinde yarışlara gireceğiz.





Crash Team Racing Nitro-Fueled İnceleme Puanları



Areajugones - 8.1 / 10

Atomix - 90 / 100

Attack of the Fanboy - 80 / 100

COGconnected - 88 / 100

Digital Chumps - 7.5 / 10

Digitally Downloaded - 90 / 100

Eurogamer Italy - 9 / 10

Everyeye.it - 8.3 / 10

Game Informer - 8 / 10

Gameblog.fr - 9 / 10

Gameplanet - 9.0 / 10

GamePro Germany - 76 / 100

GamesRadar+ - 5 / 5

GamingTrend - 85 / 100

Generación Xbox - 9.5 / 10

Hobby Consolas - 85 / 100

IGN - 8.2 / 10

IGN Italia - 9 / 10

IGN Spain - 8.5 / 10

JeuxActu - 17 / 20

Meristation - 8.5 / 10

Multiplayer.it - 8.2 / 10

Press Start Australia - 8 / 10

Push Square - 7 / 10

Softpedia - 8 / 10

SomosXbox - 9.1 / 10

SpazioGames - 8.5 / 10

Stevivor - 8 / 10

The Games Machine - 8.8 / 10

TheSixthAxis - 9 / 10

Vandal - 7.9 / 10

VGC - 80 / 100

Xbox Achievements - 88 / 100

XGN - 8.0 / 10



