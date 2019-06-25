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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.06.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

Crash Team Racing Nitro-Fueled incelemesi

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Crash Team Racing Nitro-Fueled incelemesi

PlayStation'ın ilk sürümünde karşımıza çıkan ve o dönem pek çok oyuncuyu kendisine bağlayan efsane sahalara geri dönüyor. 1999 yılında yayınlanan ilk sürümünden sonra yenilenen yüzüyle gelen Crash Team Racing Nitro-Fueled, Activision'ın 20. yılına özel olarak oyuncuları yarış pistine davet ediyor.

HD olarak yeniden modellenmiş araçlar ve karakterlerle piyasaya çıkan Crash Team Racing Nitro-Fueled, bu kez sadece PlayStation sahiplerine özel değil. Nintendo Switch, PC, Xbox One ve PS4 oyuncular için piyasaya çıkan oyun, görünüşe göre Beenox yenilenmiş versiyonda ortaya oldukça iyi bir iş çıkartmış.

Orijinal oyunun içeriğinin eksiksiz olarak karşımıza çıkacağı Crash Team Racing Nitro-Fueled, aynı zamanda da Adventure modu için alternatif bir de seçenek sunuyor. Bununla birlikte Crash Nitro Kart oyunundaki on üç pistin tamamının da içeriğini barındırdığını söyleyelim.

Crash Team Racing Nitro-Fueled'de orijinal oyunda yer alan bütün karakterler yer alıyor. Adventure, Arcade Single Race, Cup Race, Time Trials ve Battle Mode modları oyuncuları ekrana kilitleyecek. Eğlenceli oynanış dinamiklerinin yanı sıra çekişmenin de eksik olmadığı Crash Team Racing Nitro-Fueled ile birlikte;

- Orijinal oyun modlarıyla, karakterlerle, pistlerle, güçlendirmelerle, silahlarla ve kontrollerle motorlarınızı çalıştırın
- Orijinal oyunun dışında ek arabalarda ve pistlerde sağlam bir patinaj çekin
- Arkadaşlarınızla çevrimiçi yarışın ve çevrimiçi liderlik tablolarına damga vurun.

Crash Team Racing Nitro-Fueled incelemesi

Sezonluk Etkinlikler Gelecek

Çıkışı sonrasında Crash Team Racing Nitro-Fueled, Grand Prix etkinlikleriyle oyuncular içeriğe doyacak. Grand Prix, oyunun sezonluk etkinliği olacak. Yeni bir pist ve bir dizi farklı meydan okumalarla gelecek. Her bir meydan okumayı tamamlamak da size deneyim puanı yerine geçecek Nitro puanları kazandıracak. Meydan okumaları tamamladıkça da yeni Nitro puanları kazanmaya devam edeceksiniz ve bu puanları Nitro Gauge'daki belirli seviyelere getirdiğinizde de yeni bir karakter, yeni arabalar, yeni görünümler ve yeni araba özelleştirme eşyaları gibi şeyler kazanacaksınız.

Grand Prix meydan okumalarına katılımda bulunarak ayrıca Wumpa jetonları da kazanabileceksiniz. Bu jetonları da Pit Stop bölümünde kullanarak daha fazla eşya açabilmek mümkün olacak. Hazır konu Pit Stop sistemine gelmişken, her bir Grand Prix sırasında daha fazla karakter, daha fazla çıkartma, daha fazla süsleme ve daha fazla görünüm gibi yeni eşya setlerinin oyuna dahil edileceği söyleniyor.

Oyunun inceleme puanları da hayli yüksek. Metacritic üzerinde PlayStation 4 ortalaması 84 / 100, Xbox One ortalaması da 87 / 100 olan olan oyunun inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Üç Grand Prix planlanmış ve ilki de 3 Temmuz 2019 tarihinde Nitro Tour Grand Prix adıyla başlayacak. Bu etkinlik ile Crash Bandicoot: Warped oyunundan aşina olduğumuz Ancient Egypt ve Arabian Town bölümlerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan Twilight Tour pistinde yarışlara gireceğiz.

Crash Team Racing Nitro-Fueled incelemesi

Crash Team Racing Nitro-Fueled İnceleme Puanları

Areajugones - 8.1 / 10

Atomix - 90 / 100

Attack of the Fanboy - 80 / 100

COGconnected - 88 / 100

Digital Chumps - 7.5 / 10

Digitally Downloaded - 90 / 100

Eurogamer Italy - 9 / 10

Everyeye.it - 8.3 / 10

Game Informer - 8 / 10

Gameblog.fr - 9 / 10

Gameplanet - 9.0 / 10

GamePro Germany - 76 / 100

GamesRadar+ - 5 / 5

GamingTrend - 85 / 100

Generación Xbox - 9.5 / 10

Hobby Consolas - 85 / 100

IGN - 8.2 / 10

IGN Italia - 9 / 10

IGN Spain - 8.5 / 10

JeuxActu - 17 / 20

Meristation - 8.5 / 10

Multiplayer.it - 8.2 / 10

Press Start Australia - 8 / 10

Push Square - 7 / 10

Softpedia - 8 / 10

SomosXbox - 9.1 / 10

SpazioGames - 8.5 / 10

Stevivor - 8 / 10

The Games Machine - 8.8 / 10

TheSixthAxis - 9 / 10

Vandal - 7.9 / 10

VGC - 80 / 100

Xbox Achievements - 88 / 100

XGN - 8.0 / 10

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