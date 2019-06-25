Crash Team Racing Nitro-Fueled incelemesi
PlayStation'ın ilk sürümünde karşımıza çıkan ve o dönem pek çok oyuncuyu kendisine bağlayan efsane sahalara geri dönüyor. 1999 yılında yayınlanan ilk sürümünden sonra yenilenen yüzüyle gelen Crash Team Racing Nitro-Fueled, Activision'ın 20. yılına özel olarak oyuncuları yarış pistine davet ediyor.
HD olarak yeniden modellenmiş araçlar ve karakterlerle piyasaya çıkan Crash Team Racing Nitro-Fueled, bu kez sadece PlayStation sahiplerine özel değil. Nintendo Switch, PC, Xbox One ve PS4 oyuncular için piyasaya çıkan oyun, görünüşe göre Beenox yenilenmiş versiyonda ortaya oldukça iyi bir iş çıkartmış.
Orijinal oyunun içeriğinin eksiksiz olarak karşımıza çıkacağı Crash Team Racing Nitro-Fueled, aynı zamanda da Adventure modu için alternatif bir de seçenek sunuyor. Bununla birlikte Crash Nitro Kart oyunundaki on üç pistin tamamının da içeriğini barındırdığını söyleyelim.
Crash Team Racing Nitro-Fueled'de orijinal oyunda yer alan bütün karakterler yer alıyor. Adventure, Arcade Single Race, Cup Race, Time Trials ve Battle Mode modları oyuncuları ekrana kilitleyecek. Eğlenceli oynanış dinamiklerinin yanı sıra çekişmenin de eksik olmadığı Crash Team Racing Nitro-Fueled ile birlikte;
- Orijinal oyun modlarıyla, karakterlerle, pistlerle, güçlendirmelerle, silahlarla ve kontrollerle motorlarınızı çalıştırın
- Orijinal oyunun dışında ek arabalarda ve pistlerde sağlam bir patinaj çekin
- Arkadaşlarınızla çevrimiçi yarışın ve çevrimiçi liderlik tablolarına damga vurun.
Sezonluk Etkinlikler Gelecek
Çıkışı sonrasında Crash Team Racing Nitro-Fueled, Grand Prix etkinlikleriyle oyuncular içeriğe doyacak. Grand Prix, oyunun sezonluk etkinliği olacak. Yeni bir pist ve bir dizi farklı meydan okumalarla gelecek. Her bir meydan okumayı tamamlamak da size deneyim puanı yerine geçecek Nitro puanları kazandıracak. Meydan okumaları tamamladıkça da yeni Nitro puanları kazanmaya devam edeceksiniz ve bu puanları Nitro Gauge'daki belirli seviyelere getirdiğinizde de yeni bir karakter, yeni arabalar, yeni görünümler ve yeni araba özelleştirme eşyaları gibi şeyler kazanacaksınız.
Grand Prix meydan okumalarına katılımda bulunarak ayrıca Wumpa jetonları da kazanabileceksiniz. Bu jetonları da Pit Stop bölümünde kullanarak daha fazla eşya açabilmek mümkün olacak. Hazır konu Pit Stop sistemine gelmişken, her bir Grand Prix sırasında daha fazla karakter, daha fazla çıkartma, daha fazla süsleme ve daha fazla görünüm gibi yeni eşya setlerinin oyuna dahil edileceği söyleniyor.
Oyunun inceleme puanları da hayli yüksek. Metacritic üzerinde PlayStation 4 ortalaması 84 / 100, Xbox One ortalaması da 87 / 100 olan olan oyunun inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.
Üç Grand Prix planlanmış ve ilki de 3 Temmuz 2019 tarihinde Nitro Tour Grand Prix adıyla başlayacak. Bu etkinlik ile Crash Bandicoot: Warped oyunundan aşina olduğumuz Ancient Egypt ve Arabian Town bölümlerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan Twilight Tour pistinde yarışlara gireceğiz.
Crash Team Racing Nitro-Fueled İnceleme Puanları
Areajugones - 8.1 / 10
Atomix - 90 / 100
Attack of the Fanboy - 80 / 100
COGconnected - 88 / 100
Digital Chumps - 7.5 / 10
Digitally Downloaded - 90 / 100
Eurogamer Italy - 9 / 10
Everyeye.it - 8.3 / 10
Game Informer - 8 / 10
Gameblog.fr - 9 / 10
Gameplanet - 9.0 / 10
GamePro Germany - 76 / 100
GamesRadar+ - 5 / 5
GamingTrend - 85 / 100
Generación Xbox - 9.5 / 10
Hobby Consolas - 85 / 100
IGN - 8.2 / 10
IGN Italia - 9 / 10
IGN Spain - 8.5 / 10
JeuxActu - 17 / 20
Meristation - 8.5 / 10
Multiplayer.it - 8.2 / 10
Press Start Australia - 8 / 10
Push Square - 7 / 10
Softpedia - 8 / 10
SomosXbox - 9.1 / 10
SpazioGames - 8.5 / 10
Stevivor - 8 / 10
The Games Machine - 8.8 / 10
TheSixthAxis - 9 / 10
Vandal - 7.9 / 10
VGC - 80 / 100
Xbox Achievements - 88 / 100
XGN - 8.0 / 10
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