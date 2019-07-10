CPU-Z nedir?
İnternet üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen CPU-Z, bilgisayarınızın donanım özelliklerini ayrıntılı bir şekilde karşınıza koyan minik bir programdır.
CPU-Z, PC'nizin donanım özellikleriyle ilgili, özellikle işlemciyle ilgili ayrıntıları listeliyor. Bunun yanında anakartınız, RAM ve ekran kartınızla ilgili bilgiler de program içinde görüntüleniyor. Dilerseniz, tüm bu bilgileri bir .txt dosyası olarak saklayabiliyorsunuz.
CPU-Z’yi indirmek için www.cpuid.com sitesine girmelisiniz. Eğer yakın zamanda yeni bir sürüm çıktıysa sayfanın ortasında ya da sol üst tarafta bulunan Software kısmından CPU-Z’nin son sürümünü indirebilirsiniz.
CPU-Z’nin kurulum gerektiren ve gerektirmeyen olarak iki farklı modeli bulunuyor. Kurulum gerektirmeyeni indirirseniz, direkt olarak cpuz.exe dosyasını indirmiş oluyorsunuz. Bunu çalıştırmak için çift tıklamanız yeterli. Öteki modelde ise yazılımı sisteminize kurmanız isteniyor. Ayrıca yazılımın 32-bit’lik ve 64-bit’lik sürümleri var.
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