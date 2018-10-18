Çorumlu öğrenciler robot yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek
Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri gelecek yıl Kanada'da düzenlenecek "First Robotics Competition" (FRC) isimli robot yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Musa Akış, Ulukaya ve Köşkerler ile Çorum Belediye Başkan Vekili Ahmet Yabacıoğlu'nu ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Yabacıoğlu, Çorum'dan gidecek öğrencilerin uluslararası bir yarışmada Türkiyeyi temsil etmesinin gurur verici olduğunu söyledi.
Bu zamana kadar gençlere imkanlar ölçüsünde destek vermeye çalıştıklarını dile getiren Yabacıoğlu, "Geçen yıl İstanbul'da yapılan uluslararası robot yarışmasında çeyrek finale yükselme başarısı gösteren tek kız takımı olan 'Hitit Angels'ı kutluyorum. İlimizi Türkiye’de ve uluslararası yarışmalarda temsil edecek olması gurur verici." dedi.
Akış da yarışmaya, "Gelecek bizimle gelecek" sloganı ile hazırlandıklarını ifade etti.
Ziyarette öğrenciler, Yabacıoğlu'na "Hitit Angel" takım forması hediye etti.
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