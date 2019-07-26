Corsair şimdi de bilgisayar üretmeye başlıyor
Oyun odaklı PC bileşenleri ve çevre birimleri ile tanınan Corsair, Origin PC'yi satın aldığını açıkladı. Bu alımdan sonra Corsair marka bilgisayarlar yavaş yavaş raflardaki yerini almaya başlayacak.
Oyuncuların yakından tanıdığı bir marka olan Corsair, sürpriz bir hamleyle Origin PC'yi bünyesine kattı. Origin PC de sektörce yakından tanınan bir marka. Özel sistemler ve ekipmanlarıyla yıllardır kullanıcılarının karşısına çıkan şirket, bu kez bilgisayar üretiminde son noktaya ulaşıyor.
Bu satın alımla ilgili olarak oyun bilgisayar pazarının gittikçe büyüdüğünü söyleyen CorsairCEO'su Andy Paul, Origin PC'nin kişiselleştirilmiş özel oyun sistemleri konusundaki uzmanlığı ve Corsair'in yüksek performans sunan donanım ile yazılım ekosistemindeki gücü ile özellikle PC oyunları için dünya standartlarında deneyim yaratma heyecanı içinde olduklarını ifade ediyor.
Origin PC için değişen çok bir şey olmayacak; zira şirket çalışanları genel merkezlerinde çalışmayı sürdürecek. İşleyişte de bir değişiklik beklenmezken, alımın Corsair'e maliyeti ise paylaşılmadı.
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