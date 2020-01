Corona virüsü teknolojiyi de etkiledi

Çin'in Wuhan şehrinde Huanan deniz ürünleri pazarında başladığı düşünülen corona virüsü ABD, Fransa ve Asya'daki bazı ülkelerde yayılmaya başladı. Şanghay borsasında işlemlere ara verilmesine neden olan salgının teknoloji şirketlerinin üretimini de etkileyebileceği düşünülüyor. Özellikle salgın bölgelerine yakın üretim tesisi olan teknoloji şirketleri arasında dünya devi markaların da olması dikkatleri bu yöne çekiyor.

Telekom devi Huawei, salgın sebebiyle Çin’de düzenlenecek olan geliştirici konferansını bir aydır erteliyor. Apple’ın tedarikçi ve ana üretim merkezlerinin bulunduğu eyaletlerde de corona virüsü vakası görüldüğü ve bunun üretim hızını düşebileceği söylentileri de medyaya yansıyan görüşler arasında.

Sosyal medya şirketleri de corona virüsten etkilendi

Öte yandan yıllardır aşı karşıtlığı gibi kanıta dayalı tıbbın tam tersini ileri süren ve halk sağlığını tehdit eden paylaşımlarla savaşan sosyal medya şirketleri, bu defa corona virüsü salgınına odaklandılar. Sosyal medyada gerçek ve asılsız bilgileri fiziksel ortamda olduğundan daha hızlı yayılan virüsü her yönden kontrol altına almak gerekiyor. Ancak yalan veya abartı içeriklerle savaşta ne denli başarılı olabilecekleri tartışılır! Zira her ne kadar sağlıkla ilgili konularda önlem aldıklarını, bilim ve akıl dışı söylemlerin görünürlüğünü düşürdüklerini beyan etseler de hâlâ sosyal medyada bu tip içeriklere hemen her gün rastlıyoruz.

Geçtiğimiz hafta Davos’ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nda dile getirildiği gibi yalan haberler, aşırılık yanlısı içerikler gibi olaylar, teknoloji ve doğal olarak yapay zekânın doğurabileceği sorunlar olarak gösteriliyor. Bu konularda küresel çözüm arayışlarıysa sürüyor. Teknoloji şirketlerinin çözüm önerileri arasında, küresel uygulanabilir kurallar oluşturulması ve yeni teknolojilerden faydalanmak yer alıyor.

Daha önce yaşanan SARS salgınının yaklaşık 6 ay sürdüğü düşünüldüğünde, yeni salgının da salgın bölgesi ve çevresindeki şehirlerde üretim yapan şirketleri etkilemesi tahmin edilebilir bir durum. Dolaylı olarak buralarda üretim yapan ya da üretimi bu bölgelerde olan ürünlerin temininde birtakım sorunlar yaşanabilir. Eğer işiniz salgın bölgelerinde üretilen bir ürün ya da bu bölgelerle bağlantılı bir iş yapıyorsanız önümüzdeki günlerde üretime bağlı bazı aksilikler yaşayabilirsiniz. Çin, tüm ülkelere, salgın konusunda şeffaf olacağının sözünü verdiyse de temennimiz bir an önce her şeyin tekrar normale dönmesi yönünde.



Serap TORUN

twitter.com/seraptorun73