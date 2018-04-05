COMPAREX Turkey, uçtan uca bulut çözümlerini anlattı

COMPAREX Turkey, 5 Nisan Perşembe günü UNIQ İstanbul'da düzenlenen Microsoft Open Source Summit 2018'de, etkinliğin Altın Sponsoru olarak yer aldı. "Geleceğe Açık Ol" sloganıyla düzenlenen zirvede açık kaynak yazılımın bugünü ve yarını değerlendirilirken, Microsoft'un açık kaynak bulut çözümlerinin iş dünyasına sağladığı faydalar detaylandırıldı. COMPAREX Turkey Teknoloji ve Çözüm Geliştirme Müdürü Celalettin Altınpınar, "Kodlama ile Altyapı Yönetimi" başlıklı sunumunda Red Hat Ansible ile Microsoft'un bulut platformu Azure'un nasıl yönetildiğini örneklerle anlattı.

Buluttan en verimli şekilde faydalanmak için tecrübe gerekiyor

Microsoft'un Türkiye'deki öncü iş ortağı olarak hizmet veren COMPAREX Turkey, dijital dönüşümünü gerçekleştirmek isteyen kurumlara uçtan uca bulut çözümleri sunuyor. Bulutun sunduğu maliyet avantajını, erişilebilirliği ve ölçülebilirliği en etkili biçimde faydaya dönüştürmek için, bu alanda uzmanlaşmış ve derinlemesine sektörel tecrübesi olan bir çözüm ortağıyla proje geliştirmek gerekiyor. COMPAREX Turkey, dünyanın lider bulut çözümlerini, yerel bir bilgi birikiminin avantajıyla Türkiye pazarına sunuyor. Bulutun otomasyon ve güvenlik gibi tüm fonksiyonlarının entegre bir paket hâline gelmesiyle birlikte, tek kaynaktan uçtan uca hizmet elde ediliyor.

Sıklıkla değişen regülasyonlar, bulut lisanslama modelleri ve mimariler, şirketlerin dijital dönüşüm sürecinde engel teşkil ederken, COMPAREX Turkey bu engelleri ortadan kaldıran güvenilir iş ortağı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Özel ya da genel bulut ortamına geçen şirketleri, özel servis ekibiyle destekleyen COMPAREX Turkey, bulutun otomasyonunu ve güvenliğini tek elden sağlayarak şirketlerin operasyonlarını en verimli hale getiriyor.