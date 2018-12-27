Commodore 64 Retro konsolu geri dönüyor
Yıllar öncenin efsane oyun 'canavarı' Commodore 64, tekrar satışa çıkıyor! Ancak bu kez konsolun gerçek bir klavyesi olacak!
Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Commodore 64 Mini, 64 farklı klasik oyun ile efsane oyunları tekrardan oyunculara sunmayı planlıyordu. BASIC ile programlama yapabildiğiniz konsolda dikkat çeken eksiklik ise entegre klavyenin görüntüden ibaret olmasıydı. Yani kullanıcıların ayrıca USB bağlantısını kullanarak harici klavye bağlamaları gerekiyordu.
Commodore 64 Retro denilen yeni sürümde ise bu sorun ortadan kaldırılıyor. Kendisi klavyeye sahip olan Commodore 64 Retro, kullanıcıların bir yandan oyun oynarken diğer yandan programlama yapabilmesine olanak veriyor.
Commodore 64 Retro, görüntü ve donanım özellikleri bakımından da Commodore 64 Retro Mini'den pek de farklı değil.
Cihazın fiyatı henüz bilinmiyor; ancak mini sürüünün 80 dolara satıldığını belirtelim.
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