Command & Conquer Remastered ne zaman çıkacak?
Yılların efsane oyunu Command & Conquer, Remastered adı altında yeni yüzüyle oyuncularla uzun bir aradan sonra tekrar buluşmaya hazırlanıyor. Peki yeni oyun ne zaman karşımıza çıkacak?
Geçen yıl, EA tarafından yapılan duyuruda Command & Conquer Remastered isimli oyunun satışa sunulacağını ilk kez işitmiştik. Duyuruda, Petroglyph Games tarafından, orijinal Tiberian Dawn ve Red Alert oyunlarının modern sistemler ile geliştirilmiş olarak, bir paket halinde sunulmasının planlandığı söyleniyordu.
Command & Conquer Remastered yapımcısı Jim Vessella, Reddit üzerinde yayınladığı bir yazıda projenin ön üretim aşamasını tamamladığını ve tam üretime geçtiğini açıkladı. Bu zamanlama, Petroglyph'in 29 Mayıs'taki Conan Unconquered yayımı ile bağlantılı olabilir ve yeni yayım, geliştiricinin daha fazla kaynağı remaster sürümüne ayırmasına imkan tanımış olabilir.
Oyunda pek çok değişiklik var. Örneğin artık 8 yerine 18 tuş bulunmakta ve bu da sayfa değiştirme gereğini azaltıyor. Para ve Seçenekler tuşları da bu tarafa taşınmış durumda ve bu da oyun ekranına daha fazla alan sağlıyor. Tahmin edilebileceği gibi bu güncellemeler Red Alert'in yan menüsüne de uygulanacak.
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