Command & Conquer efsanesi telefonlara giriyor!
Yılların efsane oyunu Command & Conquer, aradan geçen uzun bir zaman diliminin ardından bu kez iOS ve Android platformlarına özel yeni bir sürümle geri dönüyor. Command & Conquer. Rivals telefonları kasıp kavuracağa benziyor.
E3 2018 oyun fuarının sürprizlerinden biri de yıllar önce hatırı sayılır bir oyuncu kitlesi tarafından oynanan ve hafızalara kazınan Command & Conquer serisine yepyeni bir halkanın geleceğinin duyurulması oldu. Command & Conquer: Rivals adını taşıyan bu özel oyun, oyun konsollarına ya da bilgisayara değil; doğrudan telefonlara geliyor. Yani iPhone da kullansanız Android telefonunuz da olsa bu oyunu oynayabileceksiniz!
Rekabet tabanlı RTS olarak tasarlanan Command & Conquer: Rivals oyunu komutan olarak karşı tarafın üssünü yıkmayı konu ediniyor. Oyunda olabildiğince hızlı bir şekilde askeri birimlerinizi hazırlıyor ve saldırıya geçiyorsunuz.
Karşı tarafın üssünü yıkmak için bir füze rampasını ele geçirmeniz ve belirli bir süre elinizde tutmanız gerekiyor. Süre sonunda füze ateşleniyor ve üs yıkılıyor. Bu şekilde komutanlar arasında bir mücadele yaşanıyor.
Command & Conquer serisinin çizgilerini koruyan yeni oyun için Google Play üzerinde bir erken kayıt başladı. Erken kayıt olanlar bir Titan birimi, elmas ve kredi almaya hak kazanacak. Ayrıca alfa sürümüne katılma şansı da olacak.
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