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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
11.10.2018 - 15:19, Son Güncelleme:

Çok önemli uyarı: İnternetiniz 48 saat içinde kesilebilir

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Çok önemli uyarı: İnternetiniz 48 saat içinde kesilebilir

Alan sunucuları ve altyapıda yapılacak kontroller sebebiyle, dünya çapında internet kullanıcılarının çeşitli kesintilerle karşılaşacağı öğrenildi.

Alan adlarının ve IP adreslerinin kayıtlarının tutulmasından sorumlu olan İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN), alan adı sistemini (DNS) ve internet adres defterlerini korumaya yardımcı olan şifreleme anahtarlarını değiştirecek. 

İletişim Düzenleme Kurumu'na göre (CRA), yapılan işlem güvenli, kararlı ve esnek bir DNS sağlamak için önemli bir önlem.

'BAZI İNTERNET KULLANICILARI ETKİLENEBİLİR'

Sputnik'in haberine göre kurum tarafından yapılan açıklamada, "Daha da açıklığa kavuşturmak gerekirse, ağ operatörleri veya İnternet Servis Sağlayıcıları (ISPs) bu değişiklik için hazırlanmamışsa, bu durumdan bazı internet kullanıcıları etkilenebilir. Ancak, bu etki uygun sistem güvenlik uzantılarını etkinleştirerek önlenebilir.

Mobil Analiz Grubu'ndan analist Eldar Murtazin, önümüzdeki 48 saat içerisinde internet kullanıcılarının bazı problemlerle karşılaşabileceğini belirtti. Söz konusu sorunlar, kendisini bazı sitelere ulaşamama veya internet hızında yaşanan düşüş şeklinde gösterebilir. Eski bir sağlayıcı kullanan internet kullancıların ise sorunla karşılaşma ihtimallerinin daha yüksek olduğu belirtildi. 

ICANN tarafından başlatılan testlerde, şifreleme anahtarlarının değişimi esnasında bazı küçük problemlerin yaşandığı şimdiden görüldü.

'KORKACAK BİR ŞEY YOK'

Dijital ekonomi uzmanı Arseny Shcheltsin ise, ana yazılımın çoktan başarılı bir şekilde güncellendiği için korkacak bir şey olmadığını belirtti.

Şifreleme anahtarlarının değiştirilmesi, internet altyapısına yönelik tehditlerin artması sonucunda gerekli hale geldi.

Yapay zeka hayatımızı nasıl değiştiriyor? - 2.BölümŞu sıra sıkça duyduğumuz yapay zeka kavramı artık iyiden iyiye hayatımıza dahil olmaya başladı. Üretim, eğitim, sağlık dahil pek çok alanda hayatı kolaylaştıran yapay zeka teknolojisi üzerine uzun zamandır ciddi yatırımlar yapan ve servislerinde bu teknolojiden faydalanan Microsoft'un Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, yapay zekanın geldiği noktayı ve ürünlerinde bu teknolojiyi nasıl kullandıklarını Hürriyet'e anlattı.
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