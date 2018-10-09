Çok odalı ortamlar için WiFi çözümü
TP-Link’in yeni duvar tipi erişim noktası EAP224-Wall Türkiye’de satışa sunuldu. Her yere rahat monte edilebilen duvar prizi şeklindeki yapısı ile çok odalı ofis, otel gibi işletmeler için ideal bir WiFi çözümü olan ürün, bulut destekli Omada uygulaması ile kolayca yönetilebiliyor.
TP-Link, çok odalı işletmeler için kolay kullanımlı yeni bir erişim noktasını satışa sundu. EAP225-Wall adlı ürün, duvara monte edilen priz şeklindeki yapısı ile kolay monte ediliyor. Yüksek hızlı WiFi sağlayan ürün (AC1200 destekli), başta oteller olmak üzere çok odalı işletmeler için bir WiFi çözümü oluşturuyor.
Standart AB/ABD tipi duvar veri kutuları ile de uyumlu olan ürün PoE (Power over Ethernet) desteği sayesinde elektrik hattı olmayan yerlere de monte edilebiliyor. 11 mm kalınlığındaki kasasıyla her ortama uyan EAP225-Wall, saniyede 1200Mbps’ye varan birleşik çift bant kablosuz hızının yanı sıra MU-MIMO teknolojisi sayesinde çok sayıda cihazın WiFi’a bağlandığı ortamlarda da yüksek performans sunuyor.
Kablosuz bir erişim noktasından çok daha fazlasını sunan EAP225-Wall, üç standart Ethernet jakını PoE priziyle birleştiren bir anahtar görevi de üstleniyor. Böylece IP telefon, IP kamera ve dahili telefon gibi kablolu cihazlara da güç sağlıyor.
EAP225-Wall, 119 dolara satışa sunulmuş durumda.
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