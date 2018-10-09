Çok odalı ortamlar için WiFi çözümü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriÇok odalı ortamlar için WiFi çözümü
GeriTeknoloji Çok odalı ortamlar için WiFi çözümü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
09.10.2018 - 10:40, Son Güncelleme:

Çok odalı ortamlar için WiFi çözümü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çok odalı ortamlar için WiFi çözümü

TP-Link’in yeni duvar tipi erişim noktası EAP224-Wall Türkiye’de satışa sunuldu. Her yere rahat monte edilebilen duvar prizi şeklindeki yapısı ile çok odalı ofis, otel gibi işletmeler için ideal bir WiFi çözümü olan ürün, bulut destekli Omada uygulaması ile kolayca yönetilebiliyor.

TP-Link, çok odalı işletmeler için kolay kullanımlı yeni bir erişim noktasını satışa sundu. EAP225-Wall adlı ürün, duvara monte edilen priz şeklindeki yapısı ile kolay monte ediliyor. Yüksek hızlı WiFi sağlayan ürün (AC1200 destekli), başta oteller olmak üzere çok odalı işletmeler için bir WiFi çözümü oluşturuyor.

Standart AB/ABD tipi duvar veri kutuları ile de uyumlu olan ürün PoE (Power over Ethernet) desteği sayesinde elektrik hattı olmayan yerlere de monte edilebiliyor. 11 mm kalınlığındaki kasasıyla her ortama uyan EAP225-Wall, saniyede 1200Mbps’ye varan birleşik çift bant kablosuz hızının yanı sıra MU-MIMO teknolojisi sayesinde çok sayıda cihazın WiFi’a bağlandığı ortamlarda da yüksek performans sunuyor.

Çok odalı ortamlar için WiFi çözümü



Kablosuz bir erişim noktasından çok daha fazlasını sunan EAP225-Wall, üç standart Ethernet jakını PoE priziyle birleştiren bir anahtar görevi de üstleniyor. Böylece IP telefon, IP kamera ve dahili telefon gibi kablolu cihazlara da güç sağlıyor.

EAP225-Wall, 119 dolara satışa sunulmuş durumda.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Facebook'un rakibi Google Plus'ı kapatılıyor!

4 adımda bilgisayar güvenliğini nasıl sağlarız?

Windows 10 güncellemesinde büyük tehlike: Sakın indirmeyin! Yoksa...

1.5 santigrat derecelik küresel ısınma limiti 2030 itibarıyla aşılabilir