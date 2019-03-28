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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
28.03.2019 - 07:20, Son Güncelleme:

Çocukluk hayalini Teknokent ile gerçekleştirdi

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Çocukluk hayalini Teknokent ile gerçekleştirdi

Çocukken çizdiği robotları yapmanın hayalini kuran Osman Ekici, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Teknokent'te hem robot kol hem de üç boyutlu yazıcı yapmayı başardı.

Çocukken çizdiği robotları yapmanın hayalini kuran Osman Ekici, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Teknokent'te hem robot kol hem de üç boyutlu yazıcı yaptı.

Makine teknikeri babası Mustafa Ekici gibi Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu olan 32 yaşındaki Osman Ekici, çocukluğundan bu yana boş zamanlarını robot ve robot kolu çizimi yaparak geçirdi. Okulun ardından hayalini gerçekleştirmek için harekete geçen Ekici, önce çizim yapacağı programları öğrendi. Kağıda çizdiklerini bilgisayarda yapmaya başlayan Ekici, daha sonra üç boyutlu yazıcı yapımıyla ilgilenmeye başladı.

Geliştirdiği yazılımların ardından üç boyutlu yazıcı yapmayı başaran Ekici, hayalindeki robot ve robot kolunu da hayata geçirmeye karar verdi. Babasının desteğiyle tanıştığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş'e projelerini anlatan Ekici'ye Teknokent'te yer tahsisi yapıldı. 2016'da babasıyla burada çalışmaya başlayan ve robot kol üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran Ekici, kendi imkanlarıyla 6 eksenli bir robot kol yapmayı başardı.

"Birçok ürün sattık"

Osman Ekici, çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu çalışmaları şimdi gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çocukluk hayalini Teknokent ile gerçekleştirdi

Evde yaptığı çalışmaların ardından Teknokent'te babasıyla çalışmaya başladığını ifade eden Ekici, "Piyasada 20 bin liraya satılan üç boyutlu yazıcıları burada yarı fiyatına yapmaya başladık. Sonra birçok ürün sattık. Geri dönüşler bizi heyecanlandırdı. Hem yazıcı hem de prototipleme yapıyoruz. Bu anlamda metal mutfak sektörüne çok sıklıkla çalışıyoruz. Kalıplamadan önceki modellerin prototiplemesini yapıyoruz. Tekstil sektörünün Ar-Ge çalışmalarını yapıyoruz." dedi.

Ekici, robot hayalini de burada gerçekleştirdiğini anlatarak, yoğun çalışmaları sonucu 6 eksenli bir robot kol yaptığını kaydetti.

"Personel ne yapıyorsa o işi rahatlıkla yapabilecek"

Yaptıkları robot kolu endüstriyel tip olarak uyarlamaya çalıştıklarını dile getiren Ekici, özellikle sanayide preslerdeki iş gücünü azaltmak ve maliyetlerini daha uygun fiyata temin edebilmek üzerinde çalıştığını ifade etti.

Ekici, "100 bin doları aşan robot kol fiyatları var. Bizim amacımız fabrikada bir ustabaşının tabletini eline alıp kullanabileceği robot kol üretmekti. Her işi yapamayacak belki ama mevcutta bir personel ne yapıyorsa o işi rahatlıkla yapabilecek. Çalışmaları daha maliyetsiz ve hızlı hale getirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Teklif alıyoruz"

Ekici, yaptığı robot kol için yurt dışından teklif aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yurt dışından teklifler alıyoruz ancak henüz satış gerçekleştirmedik. 100 bin dolarlık bir robotu biz burada yaklaşık 40-50 bin liraya satmayı planlıyoruz. Hayallerimizi gerçekleştirdik şimdi ihracat zamanı diyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine Teknokent'teki iş yerlerimizde 150 bin liralık kalıp yerine üç boyutlu yazıcılarla 150 liraya prototip yapıyoruz. Hataları önceden görüp düzeltmeleri yapıyoruz. Burada hem zaman hem de maliyetten kazanmış oluyoruz."

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