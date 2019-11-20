Çocuklarınızı online ortamdan siber güvenlik farkındalığı ile koruyun

İnternet, içinde barındırdığı eğlenceli oyunlar ve eğitim materyalleriyle her çocuğun hayatında önemli bir yer tutuyor. Bu durumun farkında olan siber saldırganlar, kendi kazançları için çocukları hedef alabiliyor.

Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Dairesi (CISA, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) ve Ulusal Siber Güvenlik Birliği siber güvenlik farkındalığını artırmak için bu yıl “Benimse, Emniyete Al ve Koru” temasını belirlendi. Bu tema kapsamında çocukların internet yolculuğunda güvende olmalarının yanı sıra online iken gizlilik haklarının korunabilmesi için internet kullanım alışkanlıklarına dair önemli ipuçları paylaşılıyor.

Benimse

Okul ve arkadaşlarıyla iletişim gibi çocukların hayatlarının büyük bir kısmını oluşturan birçok şeyin içinde internete bağlanan cihazlar yer alıyor. İnternet temelli bu cihazlar, çocukların gelişimi için birçok özelliğe sahip olduğu gibi siber suçlular tarafından gizliliğinin ihlal edilmesi riskini de barındırıyor. Bu yüzden çocukların dijital profillerini, günlük olarak kullandıkları cihazları ve uygulamaları tamamen anlamaları çok önemli.

Çevrimiçi dünyada gizliliğin önemi

Çocuklarla online güvenlik ile ilgili konuşmaya bilgileri gizli tutmanın, kendilerinin ve ailelerinin verilerini koruma altına almak için ne kadar önemli olduğundan bahsederek başlamak gerekiyor. İsim ve doğum tarihi gibi kişiyi tanımlamak için kullanılan bilgi (PII, Personally Identifiable Information) gerektiren birçok işlem var ve çocukların bu tür bilgileri nerede ve ne zaman paylaşabileceğini bilmesi gerekiyor. Daha büyük çocuklarda banka bilgileri de devreye giriyor. Her ne kadar bariz gibi görünse de çocukların üyelik bilgilerini online kimse ile paylaşmaması gerektiğini anlaması çok önemli. Bu kapsamda görünüme açık bilgilerinin de mümkün olduğunca az olması gerekiyor.

Özel kuralların yaratılması

Çocukların internette ne yaptığını kontrol etmek mümkün olmayabilir. Ancak internette neler yapabileceklerini belirleyen birtakım kuralların oluşturulması, internete bağlıyken onları koruyabilir. Aileler, çocuklarına girebilecekleri web sayfalarının ve kullanabilecekleri uygulamaların listesini vererek onların interneti nasıl kullanacağına karar vererek güvenliklerini sağlama alabilir. Aynı durum sosyal medya için de kullanılabilir. Aileler, nelerin paylaşılabilir olduğuna ve çocukların kimlerle iletişime geçebileceğine dair kurallar oluşturabilir.

Emniyete al

Çocuklara dijital profillerinin, internete bağlıyken güvende olabilmeleri için çok önemli olduğunu öğretirken bunun her zaman tek başına yeterli olmayacağını da belirtmek gerekiyor. Çocukların kullandığı web sayfalarında ve uygulamalarda bulunan güvenlik özelliklerini öğrenerek ve kullandıkları cihazlara ek uygulama katmanları ekleyerek siber suçluların çocukların profillerini ele geçirmeleri zorlaştırılabilir.

Siber tehditlere karşı savunma

Kişisel cihazlar ve online üyelikler siber suçluların kişisel bilgileri ele geçirebileceği öncelikli alanlar. Bu yüzden ailelerin kendi cihazlarının ve çocuklarının cihazlarının emniyete alındığından emin olması kritik öneme sahip.

Online üyeliklerde güvenliğin ilk aşamasını güçlü bir şifre oluşturuyor. Yaygın sözcük gruplarından kaçınmak, her üyelikte yeni bir şifre oluştururken dikkate alınması gerekenler arasında yer alıyor. Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA, Multi-Factor Authentication) da üyelik güvenliğini artırmanın bir başka yolu. MFA, giriş aşamasında bir aşama daha eklenerek çalışıyor. Bu aşama genellikle e-posta adresine gönderilen tek kullanımlık kod veya kullanıcının doğruladığı telefondaki numaraya gönderilen bir SMS oluyor. MFA özellikle finansal üyelikler için tavsiye ediliyor. Dolayısıyla bağımsız bir banka hesabına sahip çocukların MFA’yı kullandığından emin olmak gerekiyor.

Çocukların bağlı olduğu ağlardan da çok büyük tehditler çıkabiliyor. Kamuya açık Wi-Fi ağları gibi güvenli olmayan ağlar, siber suçlular tarafından onlara bağlanan cihazlara erişebilmek için kullanılabiliyor. Kamuya açık bir Wi-Fi ağına giriş yapmadan önce bir çalışan ile ağ adını ve giriş bilgilerini doğrulamak çok önemli.

Koru

İnternet dünyasında çocukları korumak için onların internet kullanımlarını takip etmek ve emniyete almak gerekiyor. Çocukların internette ne yaptığını anlayarak ve emniyette olduklarından emin olarak internette karşılaşabilecekleri riski azaltmak mümkün.

Hareketleri görüntülemek

Çocukların internetteki üyelikleri ve cihazları emniyette olsa bile internette ne yaptıklarını takip ederek kendilerini bir riske sokacak alanlara giriş yapmadıklarından emin olmak önemli. Bilgisayarları herkesin görebileceği yerlerde tutarak çocukların yanlış bir şey yaptığını gören aileler hemen müdahale edebilir.

Daha büyük çocukların aileleri, internetten yapılan harcamaların güvenli sayfalardan yapıldığından emin olması gerekiyor. Dahası, FortiGuard Labs’ın yayınladığı tehdit araştırması, e-ticaret platformlarına yapılan saldırıların ve finansal verileri ele geçirmek için kart bilgilerinin kopyalanması gibi sahteciliklerin arttığını gösteriyor. Çocukların hesap dökümlerini takip eden ebeveynler, çocuklarının kişisel bilgilerinin ele geçirildiğini fark ettikleri anda müdahale edebilirler.