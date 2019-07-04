Çocukların yaratıcılığını geliştiren Apple Yaz Kampı başlıyor

2019 yazında 8 Temmuz’da başlayacak olan üç günlük ücretsiz Yaz Kampı’nda çocuklar kod yazmayı ve robotları, film yapımını, sanat ve tasarım dünyasını ve müzik yapmayı keşfedebilecekler. Apple Yaz Kampı’na katılacak 8-12 yaş arası çocuklar film yapımından kod yazarak robotları programlamaya, üç farklı alanda eğlenceli, uygulamalı projelerle yaratıcılıklarını keşfedecekler.



2019 yazı için Apple Yaz Kampı’na bu sayfadan kayıt olabiliyorsunuz.

Today At Apple

Today at Apple, dünya genelinde tüm Apple Store’larda ücretsiz programlardan oluşan bir koleksiyon sunuyor. Bu koleksiyonda fotoğrafçılık, video, müzik, kod yazma, uygulama geliştirme veya sanat ve tasarıma odaklanan çok sayıda etkinlik yer alıyor. Ziyaretçiler, yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, öğrenmeye ve diğer insanlarla tanışmaya teşvik eden etkinlikler arasından kendi ilgi alanlarına ve beceri düzeylerine uygun olanları seçebilirler.

Today at Apple 2017 yılında başladığından bu yana Apple, her hafta 18.000’in üzerinde ücretsiz etkinlik düzenledi. Bu etkinliklere tüm dünyadan milyonlarca kişi katıldı.



İşte Apple mağazalarında gerçekleştirilen ücretsiz etkinliklerle ilgili bazı öneriler:



Ürünleri Keşfedin: Aile İçi Paylaşım ve Ekran Süresi



iPhone ve iPad’de bulunan, aygıtlarınızı nasıl kullandığınız konusunda farkındalığınızı artıran iOS özelliklerini öğrenin. Bu etkinlikte Aile İçi Paylaşım'ı, Ekran Süresi’ni ve internet güvenliğini teşvik etmeye yarayan, ebeveynlerin çocuklarının aygıtlarında gördüklerini ve yaptıklarını yönetmesine yardımcı olan ebeveyn denetimlerini göreceğiz. Kendi aygıtınızı getirebilirsiniz veya etkinlik için size bir aygıt ödünç verebiliriz.







Kodlamayı Keşfedin: Swift Playgrounds ile Robot Programlayın



Swift kodlama dilini öğrenmeyi kolay ve eğlenceli hale getiren Swift Playgrounds uygulamasıyla kodlama kavramlarını öğrenin ve MeeBot robotlarını nasıl dans ettirebileceğinizi keşfedin. Kendi iPad’inizi getirin veya biz size sağlayalım. 12 yaş ve üzeri için önerilir. Hazırlanmak için Kodlamayı Keşfedin: Swift Playgrounds Kullanmaya Başlayın etkinliğine katılın.



Çocuklar için Sanat Laboratuvarı: Kendi Emoji’nizi Oluşturun



Bu etkinlikte çocuklar kendi emoji’lerini yaratmanın eğlenceli yollarını öğrenecekler. Renkli yüzler ve nesneler çizecek, emoji oluşturmak için Apple Pencil ve iPad’deki Procreate uygulaması ile alıştırma yapacaklar. Kullanılacak ürünler tarafımızdan sağlanacaktır.



Çocuklar için Fotoğraf Laboratuvarı: Eğlenceli Aile Portreleri



Çocuklar iPad ve iPhone ile aile portreleri oluşturup çekmeyi öğreniyor. Etkinlikte çocuklar, ilgi çekici arka planları deneyecek, farklı ışık kaynaklarını kullanacak ve aile üyelerine poz verdirecekler. Aksiyonu yakalamak için Live Photos kullanacaklar, portrelerine eğlenceli resimlerle metinler ekleyecekler. iPhone veya iPad aygıtlarını biz sağlayabiliriz veya kendi aygıtlarınızı getirebilirsiniz. Aileler ve 5-12 yaş arası çocuklar için önerilir.



Çocuklar için Video Laboratuvarı: Film Fragmanı Oluşturun



Çocuklar ve aileler birlikte film yapmayı öğreniyor. Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapıyor, resimli taslaklar oluşturuyor ve iPad ile film çekme alıştırması yapıyorlar. iMovie ile heyecanlı bir fragman çekmek için birlikte çalışıyor ve düzenleme tekniklerini keşfediyorlar. Her grup etkinlik sonunda kendi fragmanını sergiliyor. Kendi iPad’inizi getirebilir veya bizden aygıt ödünç alabilirsiniz. Tüm yetkinlik düzeyleri için önerilir.



Çocuklar için Müzik Laboratuvarı: Tema Müziği Besteleyin



Çocuklar, iPad’deki GarageBand ile en sevdikleri film, kitap veya oyun için hayallerindeki tema müziğini besteliyor. Ritmin temellerini öğrenecekleri bu etkinlikte çocuklar, Smart Drums ile önceden kaydedilmiş loop’ları ekleyip kendi tema müziklerini remiksleyerek alıştırma yapacaklar. Kendi iPad’inizi getirin veya biz size sağlayalım. 6 -12 yaş arası için önerilir.