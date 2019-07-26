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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
26.07.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Çocukların bulunduğu YouTube videoları daha fazla izleniyor

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Çocukların bulunduğu YouTube videoları daha fazla izleniyor

YouTube üzerine yapılan bir araştırma, çocukların videoların üzerindeki etkisini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Çocukların yer aldığı herhangi bir videonun yetişkinlerin bulunduğu videolara kıyasla çok daha fazla izlendiği görüldü.

Pew Araştırma Merkezi'nde çalışan bir grup mühendis tarafından gerçekleştirilen ilginç araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Buna göre 13 yaş altında bulunan çocuklar herhangi bir YouTube içeriğinde yer aldığında, çocukların bulunmadığı bir videoya kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla izleniyor. 

Şirket, 2018 yılına kadar açılan bir dizi YouTube hesabını araştırmasına dahil etti. 250 binin üzerinde abonesi olan YouTube kanallarının baz aldığını araştırmanın sonuçları aslında çok da şaşırtıcı değil.

Genel olarak abonesi olan ve izlenen videoların sahipleri ya çocukların ta kendisi ya da çocuklarıyla boy gösteren aile fertlerinin sahibi olduğu YouTube hesapları. 

YouTube’un mevcut hizmet şartları, platformun 13 yaşın altındaki çocuklar için tasarlanmadığının altını çiziyor. Şirket, genç çocuk izleyiciler için daha güvenli olması gereken tamamen ayrı bir YouTube Kids platformu üzerinden hizmet veriyor.

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