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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.06.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Çocuklara uygun internet siteleri trend oluyor

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Çocuklara uygun internet siteleri trend oluyor

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, çocuk dostu online mağaza konseptinin dünyada yükselen trend haline gelmeye başladığını ifade ederek, “Yaz tatili boyunca çocuklarda internet kullanımının artması e-ticaret sitelerine de yansıyor. Alışverişi yapan yetişkinler olsa da, ne alınacağı konusunda karar mercii çoğu zaman çocuklar ” dedi.

Son yıllarda çocukların e-ticaret sitelerine olan ilgisi hızla artıyor. Çocuklar ailelerine aldırmak istedikleri eşyaları e-ticaret sitelerinde aratıyor, fiyat karşılaştırması yapıyor. Okulların tatil olmasıyla beraber çocukların internette ürün aratma istatistiklerinde ani bir yükseliş olduğuna işaret eden Çiğdemli, “İstedikleri karne hediyelerini internette aratıyorlar. Fiyat kıyaslaması yaparak ailelerini hangi siteden alabilecekleri konusunda yönlendiriyorlar. Yaz tatili boyunca çocuklarda internet kullanımının doğal olarak artması e-ticaret sitelerine de yansıyor” dedi.

Çocuk dostu site konsepti

Sadece yetişkinlerin değil, günümüz çocuklarının da e-ticaret siteleri için potansiyel müşteri olduğunu ifade eden Çiğdemli, çocuk dostu site anlayışının geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Alışverişi yapan yetişkinler olsa da, ne alınacağı konusunda çoğu zaman çocukların karar mercii olduğunu dile getiren Çiğdemli, çocukların en çok spor giysi, elektronik ve oyun kategorisinde internet araması yaptığını belirtti. Çocuk dostu online mağaza konseptinin dünyada yükselen trend haline gelmeye başladığını ifade eden Çiğdemli şunları aktardı:

“Çocuklar daha karmaşık desenleri ve hareketleri yetişkinlere kıyasla kolaylıkla fark edebilir. Detayları algılama kapasiteleri daha yüksektir. Ayrıca videolu içerik tüketmeyi daha çok tercih ederler. Site tasarımlarının ve ürün tanıtımlarının bu doğrultuda hazırlanması geri dönüşleri arttıracaktır. Sitelerin çocuklara yönelik hazırlanmış versiyonları da tasarlanabilir.”

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