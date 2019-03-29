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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
29.03.2019 - 07:41, Son Güncelleme:

"Çocuklara teknolojiyi yasaklamak çözüm değil"

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"Çocuklara teknolojiyi yasaklamak çözüm değil"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Murat Eyüboğlu, ailelerin teknolojik aletleri kullanırken çocuklara örnek olması, özellikle çocukların yanında sürekli telefon veya bilgisayarla zaman geçirmemeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Eyüboğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda Türkiye'nin yanı sıra dünyada çocuklar ve gençler arasında sorunlu bilgisayar ile internet kullanımıyla ilgili problemlerin artış gösterdiğini belirtti.

Çocukların bir bölümünün zamanlarının çoğunu cep telefonu, tablet, bilgisayar oyunu veya sosyal medyada geçirdiğini vurgulayan Eyüboğlu, şöyle devam etti:

"Bu durum da hem çocuğun yerine getirmesi gereken görevlerin aksamasına hem de aile içi sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Öyle ki bu durum artık 'ekran bağımlılığı' veya 'internet bağımlılığı' gibi isimlerle adlandırılmaya başlamıştır. Elbette günümüzde teknolojik aletler yaşamımızın merkezinde yer almakta ve hemen herkes gün içinde bu aletlerle zaman geçirmektedir. Özellikle çocuklar küçük yaştan itibaren bu aletlerle tanışmaktadır. Bu konuda en sık sorulan sorular ise çocukların bilgisayar veya telefonla ne kadar zaman geçirebileceği ve bu konuda ebeveynlerin neler yapabileceğidir. Şüphesiz önemli bir sorudur."

"Yasaktan ziyade çocukla iyi bir iletişim kurmak gerekir"

Eyüboğlu, çocukların 3 yaşından önce elektronik aletlerle tanışmalarının önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, şu uyarılarda bulundu:

"Çok erken yaşta başlanan ekran kullanımı ileride sorunlu bilgisayar ve internet kullanımı için risk oluşturmaktadır. Hemen şunu belirtmeliyim ki yasak bu sorunu düzeltmek için bir çare değildir hatta özellikle ergenlik döneminde işi daha karmaşık ve sorunlu hale getirebilmektedir. Yasaktan ziyade çocukla iyi bir iletişim kurup, sınır koyabilmek oldukça önemlidir. Çocuklarda bilgisayar ve internet kullanımına başlama günümüzde çok küçük yaşlara kadar düştüğü için ebeveynlerin bu yaşlardan itibaren bilgisayar ve telefon kullanımının ne kadar süre ve hangi zamanlarda olacağını planlaması gerekmektedir."

Ebeveynler teknolojik aletleri kullanırken çocuklara örnek olması gerektiğini kaydeden Eyüboğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle çocukların yanında sürekli telefon veya bilgisayarla zaman geçirmemelidir. Yasaklamak bir çözüm değildir ama erken yaştan başlayarak çocuklara bu konuda uygun sınırların konulması gerekmektedir. Çocuklara elektronik aletlerin uygun ve doğru kullanımları öğretilmelidir. Evde bazı temel kuralları, örneğin akşam saat 10.00'dan sonra kullanım yok veya yemek ve ders sırasında kullanım yok gibi uygulamak gerekmektedir. Çocuklar sanat, spor veya sosyal aktivitelere yönlendirilmelidir. Çocuğun yaşıyla uyumsuz sitelere girme ve diğer olumsuz içeriklere maruz kalmaması için bazı güvenlik yazılımları faydalı olabilmektedir."

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