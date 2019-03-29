"Çocuklara teknolojiyi yasaklamak çözüm değil"

Eyüboğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda Türkiye'nin yanı sıra dünyada çocuklar ve gençler arasında sorunlu bilgisayar ile internet kullanımıyla ilgili problemlerin artış gösterdiğini belirtti.

Çocukların bir bölümünün zamanlarının çoğunu cep telefonu, tablet, bilgisayar oyunu veya sosyal medyada geçirdiğini vurgulayan Eyüboğlu, şöyle devam etti:

"Bu durum da hem çocuğun yerine getirmesi gereken görevlerin aksamasına hem de aile içi sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Öyle ki bu durum artık 'ekran bağımlılığı' veya 'internet bağımlılığı' gibi isimlerle adlandırılmaya başlamıştır. Elbette günümüzde teknolojik aletler yaşamımızın merkezinde yer almakta ve hemen herkes gün içinde bu aletlerle zaman geçirmektedir. Özellikle çocuklar küçük yaştan itibaren bu aletlerle tanışmaktadır. Bu konuda en sık sorulan sorular ise çocukların bilgisayar veya telefonla ne kadar zaman geçirebileceği ve bu konuda ebeveynlerin neler yapabileceğidir. Şüphesiz önemli bir sorudur."

"Yasaktan ziyade çocukla iyi bir iletişim kurmak gerekir"

Eyüboğlu, çocukların 3 yaşından önce elektronik aletlerle tanışmalarının önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, şu uyarılarda bulundu:

"Çok erken yaşta başlanan ekran kullanımı ileride sorunlu bilgisayar ve internet kullanımı için risk oluşturmaktadır. Hemen şunu belirtmeliyim ki yasak bu sorunu düzeltmek için bir çare değildir hatta özellikle ergenlik döneminde işi daha karmaşık ve sorunlu hale getirebilmektedir. Yasaktan ziyade çocukla iyi bir iletişim kurup, sınır koyabilmek oldukça önemlidir. Çocuklarda bilgisayar ve internet kullanımına başlama günümüzde çok küçük yaşlara kadar düştüğü için ebeveynlerin bu yaşlardan itibaren bilgisayar ve telefon kullanımının ne kadar süre ve hangi zamanlarda olacağını planlaması gerekmektedir."

Ebeveynler teknolojik aletleri kullanırken çocuklara örnek olması gerektiğini kaydeden Eyüboğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle çocukların yanında sürekli telefon veya bilgisayarla zaman geçirmemelidir. Yasaklamak bir çözüm değildir ama erken yaştan başlayarak çocuklara bu konuda uygun sınırların konulması gerekmektedir. Çocuklara elektronik aletlerin uygun ve doğru kullanımları öğretilmelidir. Evde bazı temel kuralları, örneğin akşam saat 10.00'dan sonra kullanım yok veya yemek ve ders sırasında kullanım yok gibi uygulamak gerekmektedir. Çocuklar sanat, spor veya sosyal aktivitelere yönlendirilmelidir. Çocuğun yaşıyla uyumsuz sitelere girme ve diğer olumsuz içeriklere maruz kalmaması için bazı güvenlik yazılımları faydalı olabilmektedir."