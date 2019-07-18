Çocuklara bilgisayar alırken nelere dikkat etmeli?
Her çocuk farklı; zevkleri, hayalleri, alışkanlıkları farklı, peki bilgisayarı neden aynı olsun? Hemen her ihtiyaca uygun, üstün teknoloji ve tasarım özelliklerine sahip bilgisayarlar üreten Acer, bilgisayar seçimi yaparken çocukların kullanım alışkanlıklarının ve hobilerinin göz önüne alınması gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü aksi durumda alınan bilgisayar tam fonksiyonuyla kullanılamıyor veya ihtiyaç duyulan performansı sağlayamadığından yetersiz görünüyor. Acer yetkililerine göre bu durum çoğu zaman yeni bilgisayar alımıyla sonuçlandığından, boşuna bir maddi külfet haline de gelebiliyor.
Oyun tutkunu bir çocuk için günlük kullanım bir bilgisayar uygun olmayacağı gibi, sadece film izlemek/müzik dinlemek ya da sosyalleşmek gibi günlük işlerde vakit geçiren bir çocuk için de yüksek teknolojili bir oyun bilgisayarı almak pek uygun bir tercih olmuyor. Alınan bilgisayardan maximum performansı alabilmek için kullanım amaçları ve hobileri göz önünde bulundurmak da önemli.
Eğer oyun tutkunu çocuğunuz için bir bilgisayar alacaksanız, bilgisayarda bulunan fan ve soğutma teknolojilerine de dikkat etmeniz önemli.
Eğer çocuğunuz uzun süreler bilgisayar başında vakit geçiriyorsa, aldığınız bilgisayarın ekran kalitesinin önemi daha da artıyor. Ürün seçiminde bu noktaya da özen göstermek gerekiyor.
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