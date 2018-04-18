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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
18.04.2018 - 12:37, Son Güncelleme:

Çocuklar “Uzayda Yaşam” için kodlayacak

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Çocuklar “Uzayda Yaşam” için kodlayacak

QNB Finansbank’ın, Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği’nin iş birliği ile hayata geçirdiği “Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor” Projesi devamında 8-14 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlediği Kodu Programı’yla oyun yaratma yarışması “KODU Cup Türkiye 2018” için başvurular başladı. Çocuklar bu yıl “Uzayda Yaşam” temasıyla oyun yaratacak.

QNB Finansbank’ın çocukları geleceği hazırlamak üzere yürüttüğü  “Minik Eller Büyük Hayaller” platformu kapsamında Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği’nin iş birliği ile gerçekleştirilen “Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor” kodlama eğitimi ile hayata geçirilen “KODU Cup Türkiye 2018” yarışmasının bu yıl üçüncüsü düzenleniyor.

Temanın “Uzayda Yaşam” olarak belirlendiği yarışmada üçerli gruplar halinde 8-14 yaş arası öğrenciler kendi yazdıkları oyunlar ile rekabet edecekler. Son başvuru tarihinin 30 Haziran 2018 olduğu yarışma ile çocukların teknoloji okuryazarlığı konusundaki becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Başvurular QNB Finansbank’ın resmi web adresi üzerinden yapılabilir

Türkiye’de herhangi bir okulda okuyan çocukların üç kişilik takımlar halinde katılabilecekleri yarışma için başvurular, öğretmenleri tarafından yapılabiliyor. Başvurular arasından 8-11 yaş kategorisinden beş ve 12-14 yaş kategorilerinden de beş takım olmak üzere toplam 10 takım, öğretmenleri ve bir velileri ile birlikte İstanbul'da yapılacak finale davet edilecek. Finalde yarışmacılar oyunlarını jüri karşısında tanıtacaklar ve her bir yaş kategorisinden ilk üçe kalanlar ödüllendirilecek. Birincilere ise ayrıca Kodu Kupası takdim edilecek.

Eğitimler hakkında detaylı bilgi almak ve yarışmaya katılmak isteyen öğretmen ve öğrenciler, bu adresten detaylı bilgiye sahip olabilir ve başvurularını tamamlayabilirler.

QNB Finansbank, bu çatı altında gerçekleştirilen ‘Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor” Projesi ile yeni yüzyılın gereklilikleri doğrultusunda çocukların teknoloji okuryazarlığı konusundaki becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor projesi kapsamında eğitimlerin başladığı Haziran 2015’ten bugüne Siirt’ten İstanbul’a  32 farklı ilde; 8-14 yaş arasındaki çocuklara, sınıf ortamında sekiz saatlik “KODU Programlama Dili” eğitimi verildi. Şubat 2018 itibarıyla 32 ilde 16 bin 200 çocuk KODU eğitimi aldı. Eğitimleri veren 300 gönüllü eğitmenin 160’ı bu konuda gerekli eğitimleri alan gönüllü finansçılardan oluşuyor.  2018 yılı içerisinde de devam edecek projeyle bu yıl 6 bin çocuğa kodlama eğitimi verilmesi planlanıyor. Bankanın hedefi ise 20 bin çocuğa ulaşmak.

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