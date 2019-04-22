Çocuklar Türkiye’yi iPhone objektifinden görüntüledi

Türkiye’nin farklı bölgelerinden 8-13 yaş arası 16 çocuk, iPhone XR ve iPhone XS kameraları ile yaratıcılıklarını ortaya çıkarırken profesyonel kalitede görüntüler yakaladılar. Tamamı Türkiye’de yapılan çekimlerden çıkan çarpıcı manzaralar gelecek nesiller için dünyanın ihtişamını korumanın önemini anlatır nitelikte oldu. Yeryüzü görselleri, iPhone’la nasıl çekilir ipuçları ve daha fazlasına https://www.apple.com/tr/earthbykids/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Alya, Beril, Ekin, Eren ve Zehra’nın iPhone’un yavaş ve hızlı çekim modlarını kullanarak çektikleri videolar kadar film boyunca doğa ile ilgili yaptıkları yorumlar da ilgi çekici.



23 Nisan’a özel oluşturulan App Store’un zengin uygulamalar dünyası çocukları bekliyor

App Store da bu güne özel tüm içeriklerini çocuklar için güncelledi. Bugün sekmesinde bataklıklar, bozkırlar, çayırlar ve daha pek çok farklı yerden ses manzaraları yer alan Doğanın melodilerine kulak ver, çocukların çevre hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olan Toca Nature ve daha çevreci yaşamaya yardımcı olacak uygulamalardan oluşan Global düşün yerel hareket et özel koleksiyonlarından; Oyunlar bölümünde gezegenin koruyucusu Captain Planet: Gaia Guardians’dan, çocukları hayvanların rengarenk dünyasına davet eden Yeryüzünü keşfe hazır mısın? koleksiyonlarına; Uygulamalar bölümünde nehirler ve canlılarla etkileşim kurmayı öğreten WWF Free Rivers dan, iPhone ve iPad’lerdeki AR (Artırılmış Gerçeklik) özelliklerini kullanarak oynayabileceğiniz AR ile doğayı keşfet koleksiyonlarına kadar zengin uygulamalar dünyası çocukları bekliyor!



Ayrıca etkileyici doğa fotoğrafları çekmenize yardımcı olacak



“Kameranı yeryüzüne çevir” koleksiyonu ise Adobe Lightroom CC, Focos ve Hydra gibi dijital fotoğrafçılıkta fark yaratan ve yenilikçi fotoğraf teknolojileri sunan birbirinden harika App Store uygulamalarıyla tüm iPhone kullanıcılarını kameralarını yeryüzüne çevirmeye davet ediyor.

App Store’daki bölümler arasında gezinmek için ekranın altında bulunan Bugün, Oyunlar ve Uygulamalar ikonlarına tıklamanız gerekiyor.





Apple Music’te “Çocukların Doğası" özel listesi

Türkiye’nin uçsuz bucaksız coğrafyasının iPhone ile bir kez daha ölümsüzleştirildiği bu çok özel çalışmaya, doğayla ilgili şarkılardan oluşan çok özel bir Apple Music listesi de eşlik ediyor. Çocukların Doğası isimli bu liste Barış Manço’nun “Dağlar Dağlar” şarkısından, Ceylan Ertem’in “Orman”ına, Kayahan’ın “Bir Aslan Miyav Dedi”sinden, Yüksek Sadakat’in seslendirdiği “Ceviz Ağacı”na geniş bir seçkiden oluşuyor.

Çocuklar iPad ve iPhone ile aile portreleri çekmeyi öğreniyor. Etkinlikte çocuklar, ilgi çekici arka planları deneyecek, farklı ışık kaynaklarını kullanacak ve aile üyelerine poz verdirecekler. Live Photos kullanacak ve portrelerine eğlenceli resimlerle metinler ekleyecekler. Kendi iPhone veya iPad'inizi getirin ya da biz size sağlayalım. Aileler ve 5-12 yaş arası çocuklar için önerilir.

Etkinliğe katılım için Zorlu ve Akasya mağazalarının Today at Apple sayfalarından kaydınızı yaptırmayı unutmayın

Doğa şakaya gelmez

23 Nisan’ın hemen bir gün öncesindeki 22 Nisan Dünya gününü “Doğa şakaya gelmez” filmimizle kutluyoruz. Camp4 Collective tarafından tamamen iPhone XS ile çekilen filmin büyüleyici sahnelerine Megadeth’in Last Rites şarkısı eşlik ediyor.