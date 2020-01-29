Çocuklar tatilde siber tehditlere daha açık

Okul çağındaki çocuklar tatilde zamanlarının büyük bir kısmını tabletler, akıllı telefonlar veya dizüstü bilgisayarlar gibi cihazlarla geçirdiğinden internetteki tehlikelere daha çok maruz kalıyorlar. Popüler TV dizilerini veya oyun hilelerini indirmek istediklerinde zararlı içeriklerle karşılaşma olasılıkları daha da artıyor. Bu da internet güvenliğinin ve gerekli önlemleri almanın önemini daha da artırıyor. Kaspersky tarafından yakın zaman önce düzenlenen bir ankete göre, ebeveynlerin en büyük endişelerinden biri çocuklarının internetteki güvenliği. Bu rapora göre, ebeveynler çocuklarını internette güvende tutmakta zorlanıyor.

Tatil dönemi çocuklar için yalnızca eğlence, oyun ve video izlemeden ibaret değil. Çocuklar bu dönemde aynı zamanda siber zorbalık, uygunsuz cinsel içerikler, şiddet içerikleri, bilgi hırsızlığı ve diğer risklerle de karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle çocukların internetteki faaliyetlerine daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Kaspersky’nin araştırması, ebeveynlerin içerikleri kontrol etmek ve cihazlarda geçirilen süreyi belirlemek için uygulamalardan yardım aldığını gösterdi.

Çocukları ve ailenin geri kalanını internet tehditlerinden korumak ve kötü niyetli kişilerin çocuklara erişmesini önlemek için Kaspersky şunları öneriyor:

Çocuklarınızın bilgisayar, akıllı telefon veya tablette geçirdiği süreyi kontrol etmek için otomatik cihaz engelleme çözümlerini kullanın.



Cihazların ortalık yerde durmasına özen gösterin. Çocukların kendi odalarında internete girmesine izin vermek yerine cihazları herkesin bulunduğu alanlarda tutun. Böylece herhangi bir potansiyel duruma ilk anda müdahale edebilirsiniz.



İnternette birlikte gezin. Çocuğunuzun internette nelere göz attığını görerek onları nasıl güvende tutacağınızı anlayabilir ve yaptıkları hakkında daha anlamlı konuşabilirsiniz.



Sosyal medya, çocuğunuzun kendi kişisel alanıdır. Bu nedenle, bu alandaki faaliyetleri takip etmek özel hayatın ihlal edilmesi olarak algılanabilir. Nelere ilgi duyduğunu anlamak için konuya dahil olmak istediğinizi söyleyin ve eleştiri ya da baskı yapmadan sosyal medyayı nasıl kullandıklarını konuşun.



Çocuklarınıza, internette problemli bir şey gördüklerinde bunu nasıl engelleyeceklerini ve bildireceklerini öğretin.