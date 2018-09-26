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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
26.09.2018 - 20:32, Son Güncelleme:

Çocuklar için propolisli "jeli şeker" ürettiler

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Çocuklar için propolisli "jeli şeker" ürettiler

Trabzon'da, Teknokent çatısı altındaki Tekno Girişimcilik Sermaye Desteğiyle kurulan Okta Ar-Ge firmasınca "Yüksek Apiterapik Değere Sahip Gıda Ürünlerinin Üretilmesi" projesi hazırlandı.

Proje kapsamında arı ürünlerinden propolis ekstraktları (özüt), arı sütü ve apilarnil tozları ile üretimi çok sınırlı arı ekmeği yapıldı. Proje ile patentli propolis ekstraktlarının, çocukların tüketimine uygun jeli şeker ve sakız karışımları da üretildi.

Yaklaşık bir yıllık çalışmanın emeği ürünler, birtakım testlere tabi tutularak insan sağlığı açısından etkileri araştırıldı.

Proje Koordinatörü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Gıda Teknolojileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oktay Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak arı ürünlerine yönelik 10 yıldır birçok bilimsel çalışma yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda arı ürünlerinden propolis, arı sütü, apilarnil ve balın özellikle gıda teknolojisinde farklı amaçlarla kullanımıyla ilgili Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini anlatan Yıldız, "Bunları insanların tüketiminde nasıl yaygınlaştırabiliriz diye gıda materyallerine odaklandık ve böyle bir proje hazırladık." ifadesini kullandı.

"Çok olumlu sonuçlar aldık"

Yıldız, proje kapsamında propolis ekstraktlı jeli şeker ve sakız ürettiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Burada aslında çocukların sevdiği bu jeli şeker ve sakızların içerisine kabul edilebilir oranlarda, yani bir çocuğun bunun acılığından, olumsuz tadından etkilenmeyeceği şekilde propolisi tüketebilmesini sağlamaya çalıştık. Yapmış olduğumuz değerlendirmelerde çok olumlu sonuçlar aldık. Propolisi, bir çocuğun tüketebileceği şekilde kullanarak yeni jeli şekerleri ve sakızları üretmiş olduk."

Projenin tam anlamıyla tamamlanmasına yaklaşık 3 aylık süre kaldığını aktaran Yıldız, "Proje tamamlandığında gayemiz bu ürünleri ya bir firmaya devretmek ya da talipli olan yatırımcılar üzerinden şirketin üretim sürecini hızlandırmaktır. Üretim aşamasına getirdiğimiz propolisli sakız ile ilgili ise şu anda bir sakız firmasıyla görüşme yürütüyoruz." diye konuştu.

"Arı ürünleri antik çağlardan beri beslenmede kullanılıyor"

Doç. Dr. Oktay Yıldız, ailelerin, içindeki karışımlardan dolayı çocukların jeli şeker tüketmesine pek sıcak bakmadığını anımsatarak, bu noktadan hareketle yola çıktıklarını ifade etti. Yıldız, yumuşak şekerleri, içerisine sığır jelatini, şeker ve balın yanı sıra koruyucu, antioksidan ve antimikrobiyal özelliğinden dolayı belirli oranlarda propolis ekstraktları ilave ederek bir takviye formuna soktuklarını söyledi.

Çocuklar hastalandığında birçok takviye gıda tavsiye edildiğini vurgulayan Yıldız, "Bizler çocuklarımızın tüketmiş oldukları jeli şekerlerin içerisine doğal olarak propolis ekstraktlarını ilave ederek, bal ve doğal şekerle katkısız, çocukların rahatlıkla tüketebilecekleri ürünler ortaya çıkarmayı hedefledik. Arzu edildiği takdirde şeftali, elma, portakal, limon ve değişik meyve karışımlısı da üretilebilir." dedi.

Yıldız, arı ürünlerinin antik çağlardan beri insanların beslenmesi ve hastalıklara karşı korunmasında kullanıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bu ürünlerin koruyucu birer gıda takviyesi olarak tüketilmesi gerektiğidir. Bizim de yüksek biyolojik değere sahip bu arı ürünlerini kullanmaktaki hedefimiz hem çocuklar için koruyucu bir gıda takviyesi oluşturmak hem de organik ve yerli gıda üretimini artırmaktır."

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