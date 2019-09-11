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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
11.09.2019 - 04:17, Son Güncelleme:

Çocuklar arasındaki en popüler kısa içerik "51. Bölgeye Akın" oldu

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Çocuklar arasındaki en popüler kısa içerik "51. Bölgeye Akın" oldu

Kaspersky’nin internette çocukların güvenliğiyle ilgili hazırladığı yıllık rapora göre, yaz mevsiminde çocuklar 51. Bölge ile ilgili viral paylaşımlara yoğun ilgi gösterdi.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, bu yaz çocuklar arasındaki en popüler kısa içeriklerle ilgili bilgilere, ebeveyn kontrolü özelliğine sahip Kaspersky ürünlerinden elde edilen anonim istatistiklerle ulaşıldı. Bu özellik, çocukları internetteki zararlı içeriklerden koruyup, ebeveynlerin çocukların internette neler yaptığını görebilmesini sağlıyor.

Bu yaz, bir buçuk milyondan fazla kişi Facebook’taki "51. Bölgeye Akın" adlı etkinliğe katılacağını belirtti. Etkinliğin amacı, üsteki gizli bir yere girerek 51. Bölge’de uzaylıların tutulup tutulmadığını anlamaktı. 51. Bölge’de ABD devletinin uzaylılar üzerinde araştırma yaptığı bir tesis bulunduğuna inanılıyor.

Popüler kültürde bölgenin 1940’lar, 50’ler ve 60’larda ABD Hava Kuvvetleri tarafından UFO araştırma merkezi olarak kullanıldığı kabul ediliyor. Aralarında Kurtuluş Günü ve Paul gibi yapımların da olduğu birçok filmde de 51. Bölge’den bahsediliyor. Bölgeyle ilgili Gizem, Alacakaranlık Kuşağı ve Gizli Dosyalar gibi televizyon dizilerinin bazı bölümlerine de ilham kaynağı oldu.

"Kısa içerik aramalarının yüzde 12'si 51. Bölge'yle ilgili"

Uzaylıları görmek isteyen yetişkinler bunun için Facebook’ta "Hepimiz 51. Bölge Uzaylı Merkezi’nde toplanıp birlikte içeri gireceğiz" mesajıyla özel bir etkinlik başlattı.

Ayrıca, etkinlikten önce bir parti de organize edildi ve internetteki bu tartışmalara çocuklar da ilgi gösterdi. Etkinliğin yakaladığı popülerlik ortaya birçok kısa içeriğin çıkmasını da sağladı. Çocukların büyük bir kısmı da internette bu kısa içerikleri aradı.

Bu yaz yapılan kısa içerik aramalarının yüzde 12’si 51. Bölge ile ilgili oldu. Bu da rapora göre bunun çocuklar arasında en popüler ve en çok konuşulan konu olmasını sağladı. Her on çocuktan biri 51. Bölge’nin gizemiyle ilgili kısa içeriklere ilgi gösterdi. Çocuklar bölgeyle ilgili olarak "51. Bölge koordinatları", "51. Bölge UFO", "51. Bölge’ye Akın", "51. Bölge Akına Kayıt" ve "51. Bölge Uzaylılar" gibi aramalar yaptı. Bu yazın en çok aranan diğer popüler kısa içerikleri ise "suratsız kedi" (yüzde 4) ve "Ricardo Milos" (yüzde 3) oldu.

"Çocuğunuzun ilgi gösterdiği şeylere dikkat edin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Web İçerik Analizi Uzmanı Anna Larkina, kısa içeriklerin internet kültürünün önemli bir parçası olduğunu, bu yaz çocukların "51. Bölge'ye akın" gibi komik kısa içerikler ve etkinliklere ilgi göstererek yeni şeyler öğrenmeye çalıştığını ifade etti.

Trend olan kısa içerikleri anlayabilen ebeveynlerin çocuklarının internette nelere ilgi gösterdiğini de kavrayabildiğini belirten Larkina, "Çocukların internette nelere ilgi gösterdiğini bilmek, uygunsuz içeriklerle karşılaşmaktan kaçınmaya yardımcı oluyor. Ebeveynlere bu beceriyi edinmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Kaspersky, çocukların internette gezinirken ve sevdikleri kısa içerikleri izlerken güvende olmasını sağlamak için şu tavsiyelerde bulunuyor:

"Mevcut internet trendlerini takip ederek çocuğunuzun ilgi gösterdiği şeylere dikkat edin. Çocuğunuzun internette ne yaptığını biliyorsanız, ona yardımcı veya destek olabilirsiniz fakat bu bilgiyi ölçülü bir şekilde kullanın.

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