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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
17.04.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

Çocuk oyun alanlarında baz istasyonu yasağı

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Çocuk oyun alanlarında baz istasyonu yasağı

Elektromanyetik alan oluşturan sabit elektronik haberleşme cihazlarının kuruluş yeri, montajı, denetlenmesi ve güvenlik sertifikası düzenlenmesine ilişkin hususlar yeniden belirlendi.

Elektromanyetik alan oluşturan sabit elektronik haberleşme cihazlarının kuruluş yeri, montajı, denetlenmesi ve güvenlik sertifikası düzenlenmesine ilişkin hususlar yeniden belirlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, radyo frekans spektrumunda 10 KHz-94 GHz frekans bandında çalışan, verici ve verici/alıcı cihazlarının kurulumuna, elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin belirlenmesine, elektromanyetik alan şiddeti değerlerinin ölçülmesine ve denetlenmesine ve ihlallere yönelik uygulanacak müeyyidelere ilişkin usul ve esasları kapsıyor. 

Buna göre, umuma açık park ve bahçelerde, güvenlik mesafesi hesabında çocuk oyun alanlarının sınırları dikkate alınacak.

Baz istasyonları anten ve cihazları, çocuklar için ayrılmış oyun alan sınırlarından en az güvenlik mesafesi kadar uzakta bulunacak.

Okul öncesi eğitim ve temel eğitim kurumlarının çok katlı iş yeri, alışveriş merkezi ve site gibi binalarda bulunması durumunda, o eğitim kurumunun bulunduğu katlarda güvenlik sertifikası alınmasını gerektiren elektronik haberleşme cihazı kurulamayacak.

Okul öncesi ve temel eğitim kurumlarının herhangi bir kampüs alanında kurulmuş ve kampüs sınırları haricinde müstakil bahçe duvarının bulunmaması halinde, güvenlik mesafesinin sınırı kurum tarafından yerinde inceleme yapılarak belirlenecek ve güvenlik sertifikası kurum başkanının onayıyla düzenlenecek.

Yönetmeliğe aykırı bir durumun olması halinde işletici veya işletmeci tebligat tarihi itibarıyla söz konusu cihazın faaliyetini durdurarak ivedilikle gerekli tedbirleri alacak. Yönetmeliğe uygunluğun sağlanması kaydıyla BTK'ye tekrar güvenlik sertifikası başvurusunda bulunulacak.

Daha önce kurulmuş elektronik haberleşme cihazlarından, yeni yönetmelikle belirlenen limit değerlerin üzerinde faaliyet gösteren cihazlar en geç 1 yıl içinde bu yönetmeliğe uygun hale getirilecek.

 

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