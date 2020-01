Clash of Clans geri döndü, kazancıyla dudak uçuklatıyor

2015 yılına kadar yüksek gelirleriyle dikkat çeken Clash of Clans, 2015'in ardından düşüş trendine girdi. Bunda elbette oyunun popülaritesinin gün geçtikçe azalması büyük bir etkendi. Akıllı telefonlar için geliştirilen oyun sayısı her geçen gün artarken, yıllardır birçok güncellemeyle yenilikler getirse de aynı oyunu kullanıcıya sunmak başlı başına zor bir işti.



Takvimler 2019'u gösterdiğinde ise Clash of Clans için tablo olumlu yönde değişti. Araştırma şirketi SensorTower, Clash of Clans'ı mercek altına aldı. Araştırma şirketi, 2019'da oyunun gelirlerinin bir önceki seneye göre yüzde 27 oranında artırarak 727 milyon dolarlık kazanç yarattığını duyurdu. Bu büyümenin oyun için hayati bir önemi bulunuyor; çünkü az önce söylediğimiz üzere 4 yıl sonra ilk kez kayda değer bir yükseliş göze çarpıyor.



Peki bunca sene sonra Clash of Clans, gelirlerini artırmayı nasıl başardı? Oyunun bu başarıyı göstermesinde Gold Pass'in etkili olduğu düşünülüyor. 806-AyçaKullanıcıların 5 dolarlık Gold Pass'i tercih etmesiyle birlikte Clash of Clans Nisan'da 66.6 milyon dolar gelir elde etti. 2018'in Nisan ayı ile karşılaştırdığımızda oyunun gelirlerinin yüzde 73 oranında arttığını söylemek mümkün.



Oyun, bu tabloya bakıldığında küllerinden yeniden doğdu diyebiliriz. Bakalım Clash of Clans, 2020 yılında bu başarısını sürdürebilecek mi?