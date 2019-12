Citrix Workspace for Google Cloud genel kullanıma açıldı

Citrix Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Calvin Hsu, "Günümüzde, çalışanlar iş konusunda teknolojinin dikkatlerini dağıtmasını istemiyorlar. Ellerinden gelenin en iyisini yapabilme açısından güçlendirilmek istiyorlar,” şeklinde konuştu. “Citrix Workspace ile şirketler, çalışanlarda yılgınlığa yol açan dijital gürültüyü durdurabilirler ve önemli olan ve gelişen çalışmalara odaklanmalarını sağlayabilirler” dedi.



Google Cloud Ortaklar Birimi Direktörü Manvinder Singh ise, “Citrix’in Çalışma Alanı platformunun şu anda dünya çapındaki G Suite’i kullanan milyonlarca müşterisine ulaşabilmesinden memnunuz. G Suite ile bütünleşerek ve genişleterek, Citrix müşterilerin işlerini daha düzenli ve işbirliğine dayalı bir şekilde yapmalarına yardımcı olmak için yeni yollar sunuyor.” şeklinde konuştu.



Citrix Workspace, çalışan deneyimini, insanların ellerinden gelen en iyi seviyede yapması gereken tüm faaliyetleri düzenleyerek, yönlendirerek ve otomatikleştirerek birleştiren; birleşik, güvenli ve akıllı bir çalışma platformu. Ve Google Cloud kullanan lider şirketler, bunu yapabilmek için Citrix Workspace'i hızlı bir şekilde benimsiyorlar.



Citrix Workspace'in en son sürümüyle Google Cloud müşterileri, çalışanlarının akıllı bir iş akışı içerisinde kullanmayı tercih ettikleri G Suite araçlarını kullanabilir ve birkaç dakika içinde ortak görevleri otomatikleştirerek ve basitleştirerek birden fazla iş akışını entegre eden verimlilik artırıcı, zaman kazandıran mikro uygulamalar sunabilirler. G Suite için mikro uygulamalar, kaynak rezervasyonundan etkinlik hatırlatmaları ve bildirimleri yeni ekip üyelerine göndermeye kadar her şeyi kolaylaştırmak için kullanılabilir. Kullanımı kolay bir mikro uygulama oluşturucu sayesinde, şirketler Citrix Workspace'i kendi işlem ve ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirebilirler.



Hibrit Bulut Dünyası İçin Modern Uygulama Geliştirme



Hibrit ve çoklu bulut devreye alımları için Google Cloud Anthos'u kullanarak, şirketler mikro hizmet uygulamaları oluşturabilir ve bunları her yerde çalıştırabilir. Citrix ADC'nin Anthos için onaylanmasıyla müşteriler; MPX, VPX ve CPX gibi Citrix ADC'lerini rahatlıkla Anthos'a entegre edebilir ve uygulama geçişini kolaylaştırmak adına müşteri yerindeki ve buluttaki ortamlar arasında operasyonel ve politika tutarlılığını koruyabilirler. Ayrıca, mikro servis haritalarını görselleştirmek, mikro hizmet sağlığı hakkında bilgi edinmek ve anormallikleri ve olası sorunları tespit etmek için Citrix ADM Hizmet Grafiklerini de kullanabilirler.



Ayrıca, Citrix Virtual Apps and Desktops Machine Creation Service (MCS)'i kullanarak, BT hızlı ve etkili bir şekilde Windows bazlı Citrix iş yüklerini ölçekli olarak sağlayabilir ve çalışanların, bünyesinde işbirliği yapmak ve en iyi seviyede çalışmaları için ihtiyaç duydukları tüm araçlara erişebildikleri modern bir dijital çalışma ortamı yaratabilir.