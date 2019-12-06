Citrix, Amazon Web Services ile Bağlarını Güçlendiriyor

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Citrix Ağ Oluşturma, Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Mihir Maniar, “Kullanıcılar artık işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları uygulamaların nerede barındırıldığını umursamıyor. Onların tek isteği uygulamaların uyumlu, güvenilir şekilde çalışması ve böylece işlerini görebilmek. Citrix ADC ile AWS arasındaki ilişki sayesinde kitlelere rahat bir hizmet sağlama modeliyle, kurumsal sınıfta bir çözüm sunabileceğiz ve insanlara en iyi işi çıkarabilmeleri için gerekli gücü veren yüksek performans deneyimi sağlayabileceğiz.” dedi.



Tutarlı Bir Deneyim



Buluta taşıma süreci devam ediyor. Ama her şey taşınamıyor. Yasal düzenleme ve uyumluluk gereksinimlerinden gecikme sorunlarına ve yerel işleme gereksinimlerine kadar çeşitli nedenlerle bazı uygulamaların şirket içinde kalmasını gerekiyor. Yeni bir doğrulanmış AWS Outposts çözümü olan Citrix ADC sayesinde yerel AWS hizmetleri, altyapı ve işletim modelleri kolayca ve uygun maliyetlerle şirket içine getirilebilir ve tutarlı bir hibrit deneyimi sağlayabilir.



Daha Fazla Esneklik ve Daha Çok Seçenek



Şirketler seçtikleri sanal araçlar yoluyla trafik yönlendirme yollarını denetleme esnekliği ve trafiği yönlendirme becerisi istiyor. Ancak, bunu başarmak kolay olmadı. Şu ana kadar. Şirketler yeni Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) giriş yönlendirme özelliklerinden faydalanarak Citrix ADC sayesinde sanal özel buluta giren ve çıkan trafiği yönlendirebilir, böylece yüksek düzeyde kullanılabilir ve güvenilir bir performans sağlayabilir. Amazon VPC Ingress Routing müşterilerin ağ ve güvenlik uygulamalarını kendi ağ topolojileri içinde bütünleştirmelerini kolaylaştıran bir hizmettir.



Kolayca Devreye Alma



Uygulamaların buluta geçirilmesi hiç bu kadar kolay olmadı. AWS ile işbirliği içinde tasarlanan AWS Quick Start for Citrix ADC şirketlerin yapılandırmayı hızlandırmasını ve otomatik hale getirmesini sağlar, bunun için gerekli zamanı, maliyeti ve beceri düzeyini büyük ölçüde azaltır.



Kapsamlı Bir Yaklaşım



Citrix, AWS ortamında ölçeklenebilirliği ve bütünleştirilebilirliği, ayrıca günümüzde uygulama sağlama ve yönetme hizmetlerinin gerektirdiği güvenlik, güvenilirlik ve yüksek performansı sağladığı kanıtlanmış kapsamlı bir çözüm yelpazesi sunar. Bu olanakları genişletmeye ve artırmaya da devam etmekte.



Güvenilir ve Güvenli Kurumsal Bağlanırlık



Citrix, Citrix SD-WAN ürününün artık, Amazon VPC’lerin ve şirket içi ağların işletim maliyetlerini düşürecek şekilde birbirine bağlanmasını kolaylaştırmak için AWS Transit Gateway’i desteklediğini de duyurdu. Müşteriler Citrix SD-WAN düzenleme hizmetini kullanarak şubelerini ve veri merkezlerini AWS Transit Gateway’e hızla bağlayabilir ve herhangi bir Amazon sanal özel bulutu ya da başka bir bağlı ağdaki kaynaklara erişebilir.