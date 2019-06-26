Cisco’dan yapay zeka ve makine öğrenimi temelli inovasyon

Cisco, ağları yönetmeyi ve korumayı kolaylaştırmak üzere tasarlanmış yazılım inovasyonlarını kamuoyuna duyurdu. Günümüzün işletmeleri dijital teknolojilere daha fazla yatırım yaptıkça, BT ekipleri artan iş yükü nedeniyle zorluk yaşıyor. Bu yükü hafifletmek ve BT'nin inovasyona odaklanmasına olanak vermek için, Cisco BT ekiplerinin kişiselleştirilmiş ağ içgörüleri sayesinde makine hızı ve ölçeğinde çalışmasını sağlayacak yeni yapay zeka ve makine öğrenimi kabiliyetleri sunuyor. Cisco tüm işletme ağındaki kullanıcıları ve uygulamaları -kampüs ağlarından geniş alan ağlarına, veri merkezlerinden Nesnelerin İnterneti'ne kadar- daha etkili biçimde yönetmeye olanak sunan inovasyonlar geliştiriyor.

BT ekipleri günümüzde göz korkutucu bir zorlukla karşı karşıya. 451 Research'e göre, kurumların yaklaşık üçte ikisi BT ekiplerinin iş yükünün arttığını belirtiyor; ancak önümüzdeki yıl şirketlerin sadece üçte biri BT ekibini büyütmeyi düşünüyor. Aynı zamanda, aşırı rekabetçi ortamda BT'den, hiç olmadığı kadar mükemmel dijital deneyimler sunması talep ediliyor. Bir işletmenin ihtiyaçları ile eldeki kaynaklar arasındaki farkı kapatmak için, veri temelli, yapay zeka ve makine öğrenimi ile desteklenen yenilikçi ağ otomasyonu ve analitiği araçları gerekiyor.

Ağ ve güvenlik alanlarında lider olan Cisco, BT endüstrisindeki en güvenilir, içerik açısından zengin, uzaktan ölçüm veri kümelerinden birine sahip. Şimdi de Cisco, anonimleştirilmiş ve kümelenmiş verileri kullanmak için tasarlanan yeni yazılım kabiliyetlerinden yararlanıyor; bu, 35 yıldır dünyanın ağlarını inşa eden Cisco’nun kurumsal bilgisiyle birleştiğinde, BT ekiplerinin daha etkin bir şekilde çalışmasını sağlayan daha akıllı çözümler ortaya çıkıyor.

Bu yeni kabiliyetler BT ekiplerine şu olanakları sunacak:

Görünürlükte Artış: Bütün ağlar birbirinden farklıdır. Ortamlar devamlı değişir. Cisco, sürekli olarak yerel ağlardan ilgili verileri toplar ve bunları anonimleştirilmiş ve kümelenmiş veri setiyle ilişkilendirerek, yüksek düzeyde kişiselleştirilmiş ağ taban çizgileri oluşturur. Bu taban çizgileri; cihaz, kullanıcı ve uygulamaların sayısı evrildikçe ve ortamlar değiştikçe sürekli olarak öğrenir ve onlara adapte olur.



Daha Fazla İçgörü: Ağ üzerinde en büyük etkiyi yaratacak sorunları ortaya çıkarmak için, Cisco makine öğrenimini kullanarak, ağdan gelen müthiş miktarda veriyi kişiselleştirilmiş ağ taban çizgileriyle ilişkilendirir. Böylece, sorunların önemli olup olmadığını netleştirir ve en yakıcı sorunlar hakkında BT'yi uyarır. Aynı zamanda trendleri ve kalıpları keşfeder; böylece BT'nin sorunları birer problem haline gelmeden önce etkili bir şekilde tespit etmesini sağlar.



İsabetli Eylemler: Cisco, bir problemi çözmek için makine akıl yürütme algoritmaları ve otomatikleştirilmiş iş akışlarını kullanarak, bir mühendisin bir problemi çözmek için kullanacağı mantıksal sorun giderme adımlarını gerçekleştirir. Bu, BT'nin sorunları ve açıkları tespit etmesine, altta yatan nedeni analiz etmesine ve son derece hızlı bir biçimde telafi tedbirleri almasına imkan tanır.



Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, "Ortamın değişim temposu ve çeşitliliği hızla gelişmeye devam ederken, Cisco çözümlerini sürekli olarak basitleştirmeye kararlı. Yapay zeka ve makine öğrenimi, şirketlerin hangi konuları önceliklendireceğini etkili bir şekilde ayırt etmesini, böylece daha çevik ve proaktif hale gelmesini sağlayabilir. Bunun ağ operasyonları ve onları yöneten BT ekipleri üzerinde kuvvetli bir etkisi olacaktır. Cisco olarak biz, otomasyon ve zeka yoluyla ağlarımızı ve işgücünü geleceğe hazırlıyoruz” diyor.

Çokalanlı Ağ Sayesinde Karmaşıklığı Azaltmak

Müşterilerin modern BT'nin benzersiz karmaşıklığını azaltmasına yardımcı olmak için Cisco, hedef tabanlı ağın her alanını (kampüs, şube, WAN, Nesnelerin İnterneti, veri merkezi ve bulut) kapsayan bir mimari inşa ediyor. Cisco, bu ağ alanlarının her birinin benzersiz gereksinimlerini karşılamak için optimal çözümler geliştiriyor. Bugün Cisco yeni entegrasyonlar sağlayarak kullanıcılara, nereye, ne zaman ve nasıl bağlandıklarından bağımsız bir biçimde güvenli ve tutarlı bir deneyim sunuyor. Yeni entegrasyonlar şu uçtan uca çözümlere olanak tanıyor:

Ağ segmentasyonu: Cisco SD-Access'in Cisco SD-WAN ve Cisco Uygulama Merkezli Altyapı (ACI) ile entegrasyonu sayesinde, kullanıcılar ve uygulamalar değiştiğinde bile, BT ekiplerinin kampüs, şube, veri merkezi ve bulut ağları kapsamında kullanıcıları ve cihazları tutarlı bir şekilde yetkilendirmesi, onaylaması ve segmentlere ayırması kolaylaşır. Bu segmentasyon sayesinde, BT hassas verilere ve kritik uygulamalara yetkisiz erişim girişimlerine karşı koruma sağlayabilir.



Uygulama deneyimi: Cisco, uygulama gereksinimlerini veri merkezi ve WAN arasında otomatik olarak ileterek, ağın en iyi yolu seçmesine ve uygulamalar hareket etse veya değişse bile trafiği önceliklendirmesine olanak tanıyor. Bu da, BT ekiplerinin uygulama performansını gerek işletme gerek şube düzeyinde dinamik olarak yükseltmesini sağlıyor.



Yaygın güvenlik: Siber güvenlik alanında sektör lideri olan Cisco, güvenlik inovasyonlarını tüm alanlarda kullanıyor. Kamuya açık bulutlarda şifrelenmiş trafikteki tehditleri tespit etme yeteneğini genişleterek ve kampüsü, şubeyi ve WAN'ı tehditlere karşı koruyarak, Cisco müşterilerin ihtiyaç duyduğu uçtan uca güvenliği sağlıyor.

Kullanılabilirlik, Lisanslama ve Servisler

• Cisco AI Network Analytics, Cisco DNA Assurance'ın standart bir parçası olacak ve genellikle 2019 yazına ait Cisco DNA Center'ın bir sonraki sürümünde kullanıma sunulacak. Cisco AI Network Analytics yetenekleri, Cisco DNA Advantage yazılım lisansı seviyesine dahil edilecek.

• Çok alanlı ağ entegrasyonları, genellikle 2019 yazında olacak olan Cisco DNA Center'ın bir sonraki sürümüyle sunulacak. Bu entegrasyonlar Cisco DNA Advantage yazılım lisanslama katmanına dahil edilecektir.

• Cisco DNA çözümleri için Cisco Müşteri Deneyimi, yeni nesil ağ çözümlerinin dağıtımını hızlandırırken, riski ve kesintileri de azaltır. Cisco Müşteri Deneyimi hizmet portföyü, müşterilerin daha kolay ve güvenle geçiş yapmalarına yardımcı olmak için uzman rehberliği, en iyi uygulamalar ve yenilikçi araçlar sunar. Bu aynı zamanda daha hızlı inovasyon yapmalarını, rekabetçi olmalarını, daha fazla değer elde etmelerini ve daha hızlı yatırım getirisi elde etmelerini sağlar.