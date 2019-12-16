Cisco’dan internetin geleceği için 4 ayaklı yeni strateji

Önümüzdeki 10 sene içinde dijital deneyimler, sanal ve artırılmış gerçeklik, 16K veri iletimi, Yapay Zeka (AI), 5G, 10G, kuantum bilgi-işlem, uyarlanabilir ve öngörülebilir siber güvenlik, akıllı Nesnelerin Interneti (IoT) ve henüz icat edilmemiş bir dizi gelişmiş teknolojiyle yaratılacak. Bu gelecek nesil uygulamalar, mevcut internet altyapısının destekleyebileceğinden çok daha fazla karmaşıklığa neden olacak.

Son beş senede Cisco, müşterilerinin gelişmiş bir dijital dünyada gelecekte de başarılı olması için ihtiyaç duyacakları interneti geliştirmeye yönelik bir teknoloji stratejisi oluşturdu. Dijital dönüşümün mevcut altyapılara getirdiği yükün neden olduğu en zorlu sorunları dahi çözmeyi hedefleyen bu strateji, Cisco’nun yeni silikon mimarisini gelecek nesil optikleri ile biraraya getirecek. Cisco’nun stratejisi internetin, geleceğin dijital uygulamalarının gereksinimlerine uygun şekilde geliştirilmesinin altında yatan ekonomiyi değiştirecek, işletmelerinin daha basit ve daha uygun maliyetli ağlarla çalışmasını mümkün kılacak.

Cisco CEO’su Robbins açıkladı

35 yıldır, internetin teknolojik gelişmine ve bu alandaki inovasyonlara yön veren Cisco, önümüzdeki dönemde de interneti geliştirmeyi içeren vizyonunu açıklayarak cesur bir adıma imza attı. Cisco CEO’su Chuck Robbins ve Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü David Goeckeler tarafından San Francisco’da açıklanan yeni vizyon ve strateji, canlı olarak internet üzerinden de yayınlandı.

İşte yeni stratejinin ayakları:

Silikon: Cisco’nun Silicon One mimarisi gelecek için interneti daha da güçlendirecek. Bu sektörün tek, yüksek düzeyde programlanabilir silikon mimarisi, Cisco’nun önümüzdeki 10 sene ve sonrası için tasarladığı yönlendirme (routing) ürünleri portföyünün yeni temelini oluşturacak. Bu yeni mimari, hizmet sağlayıcı pazarını, web ölçekleme pazarını ve işletmelerin önemli bir bölümünü destekleyecek; daha önce hiç olmadığı şekilde tüm ağın gereksinimlerine karşılık verecek, dahası ağların kurulma ve çalıştırılma şeklini basitleştirecek.



Optikler: İnternetin yapı taşlarının ‘ayrıştırılması’: Şayet yönlendiricileri birbirine bağlayan optikler ve anahtarlar onları çalışmasını sağlayan silikona ayak uyduramazsa, yeni internetin gerektirdiği yüksek hızlara ulaşılamayacak. Cisco, maliyetleri aşağı çekecek, enerji tüketimi ve gereken kullanım alanını azaltacak ve ağ operasyonlarını basitleştirecek olan Silikon Fotonik Teknolojileri’ne yatırım yapıyor.



5G/AI/IoT Çağı için Yönlendirici: Cisco'nun yeni yönlendirme ürünleri portföyü, bu yeni silikon üzerine kurulmuş olan ilk ürünler. Cisco 8000 Yönlendirici Serisi, eşi benzeri görülmemiş petabayt ölçek ile güvenli ve bulut özellikleri gelişmiş teknoloji sunacak ve hizmet sağlayıcıları ile web ölçeklendirme firmalarının ileride toplu ölçekte ağlar kurup şletme maliyetlerini düşürecek.



Ekonomi: Cisco en yeni optikleri (400G takılabilirler) yeni silikon mimarisinin hızlarıyla bir araya getirerek ağların kurulma şeklinin ekonomisini değiştirecek. Mevcut optik taşıma katmanları ve yönlendirme katmanları tek bir yönlendirme mimarisi içinde takılabilir optiklerle birbirine bağlanacak. Bu da işletmelerin, işlerini daha verimli olacak şekilde destekleyecek daha basit, daha güvenli ve daha uygun maliyetli ağlar kurmasına olanak sağlayacak.

Facebook’tan yeni stratejiye övgü

Cisco’nun stratejisini değerlendiren Facebook’un Ağ Mühendisliği’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Najam Ahmad şöyle dedi: “Facebook ağ ayrıştırma ve açık ekosistemlerinin önemli bir savunucusu olmuştur. Bu bağlamda Açık Bilgi İşlem Projesi ve Telekom Altyapısı Projeleri gibi kilit önem taşıyan sektördeki girişimleri ile ağ kurma sektörünü dönüştürmeyi hedeflemektedir. Cisco’nun yeni Silicon One mimarisi bu vizyonla örtüşmektedir. Bu model, ayrıştırma yaklaşımı ile ağ operatörlerine farklı ve esnek seçenekler sunuyor.”

ACG Araştırma Şirketi’nin CEO’su ve Baş Analisti Ray Mota da, “Cisco, donanım, yazılım, optikler ve silikon alanındaki yenilikleri ile müşterilerinin işletme maliyetlerini daha geniş ölçekte ve daha etkin yönetmelerine yardımcı olmak için internetin ekonomisini değiştiriyor. 2020’ye girerken, operasyonel verimlilik elde etmenin zamanlaması her zamankinden daha önemli” değerlendirmesinde bulundu.