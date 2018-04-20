Cisco 10’uncu inovasyon merkezini İstanbul’da açtı

Cisco İstanbul İnovasyon Merkezi, Türkiye’nin önde gelen sektörlerinden lojistik, taşımacılık ve üretim alanlarında nesnelerin interneti uygulamaları ve ülkenin dijitalleşmesi için inovasyonlara odaklanacak. Cisco müşterilerini, iş ortaklarını, start-up’ları, kamu kuruluşlarını ve akademik çevreleri bir araya getirerek güçlü bir inovasyon eko-sistemi oluşturulmasının hedeflendiği merkez sayesinde girişimciler Cisco’nun geniş teknoloji portföyüne ve uluslararası ağına erişerek fikirlerini hayata geçirme ve ürün geliştirme süreçlerini hızlandırabilecekler.

“Dünya markaları oluşturmakta kararlıyız”

Önceki akşam İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapılan açılış töreninde konuşan Cisco Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım, “Ülkemizde dijital ekonominin geleceği inovatif düşünebilme yeteneğine bağlı. Bu yeteneği geliştirmekse yeni bakış açılarını cesaretlendiren, yaratıcılığı teşvik eden ve bunları hayata geçirecek araç ve kaynakları erişim sağlayacak ortaklaşa bir çaba gerektiriyor. Bu merkezin hikayesi dijital dönüşüm çağında müşterilerimizin problemlerini inovatif bir şekilde çözmek vizyonu ile başladı. Türkiye dünyanın 10’uncu büyük ekonomisi olma yolunda ilerlerken, biz Cisco’nun dünyadaki 10’uncu inovasyon merkezini açıyoruz. İstanbul İnovasyon Merkezi’miz; sektörlerin yaşadıkları zorluklara ve sorunlara çözüm üreterek Türkiye’nin hızla gelişen inovasyon ortamı için ufuk açıcı bir mihenk taşı olacak” dedi.





Kıvılcım, merkezin hedeflerine ulaşması için tüm iş ortaklarına ve start-uplara büyük iş düştüğünü belirterek, “Amacımız dijital dönüşüm çağında müşterilerimizin sıkıntılarını birlikte çözmek. Startup’larımızdan ve iş ortaklarımızdan öncü projeler bekliyoruz. Bu öncü projelerle dünya markaları ortaya çıkarmaya kararlıyız” diye konuştu.

Cisco Global Lojistik Kıdemli Direktörü Jack Allen da, Türkiye’nin 3. havalimanı gibi büyük projeler ile çok önemli bir atılım gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, ülkenin dijital dönüşümünde Cisco olarak yer almaktan gurur duyduklarını ifade etti. Cisco Avrupa İnovasyon Direktörü Nick Chrissos ise Cisco’nun inovasyon merkezlerinde dünyadaki sorunlara somut çözümler üretme peşinde olduğuna değinerek, “Biz her zaman harika fikirlerin şirketimizin içinden değil iş ortaklarımızdan da geleceğine inanırız. İstanbul Cisco açısından yükselen bir merkez olma yolunda ilerliyor” dedi.

15 yılda 190 milyar dolar yatırım

Türkiye Yatırım ve Destek Ajansı Başkanı Arda Ermut da merkezin açılması için ciddi bir emek harcandığına işaret etti ve global yatırımın ikna sürecinde Cisco Türkiye ile iş birliği yaptıklarının altını çizdi. Ermut, şöyle konuştu: “Ülkemizin ihtiyacı olan yatırımları kazandırmaktan sorumluyuz. 2002’den bu yana 190 milyar dolarlık yatırım aldık. Ancak biz Türkiye’nin potansiyelinin çok daha fazla olduğuna inanıyoruz. Son 15 yıldır bir yatırım eko sistemi oluşturmak ve girişimciliği geliştirmek için de daha fazla çaba sarf ediliyor. Türkiye’de girişimcilik kolay değil ama bu anlamda önemli adımlar atılıyor. Artık girişimcilerin ihtiyaçlarına daha hızlı tepki veren ve çözüm getiren devlet kademeleri oluştu.”

Start-up’lara özel demo alanları olacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent içinde 450 metrekarelik alanda yer alan merkez Cisco’nun iş ortaklarına ve start-up’lara yeni fikirleri ortaklaşa geliştirip test edebilmeleri için çözüm demo alanları, araştırma laboratuvarları, esnek çalışma ve işbirliği alanlarının yanı sıra donanım ve yazılım geliştirme fırsat ve teknolojilerini sunacak.

Türkiye’nin dijital sektörlerinin gelişmesi için bir katalizör görevi görme vizyonu ile faaliyetlerine başlayan Cisco İstanbul İnovasyon Merkezi halihazırda yerli ve yabancı şirketler ve Reengen, Blesh ve Borda Teknoloji gibi start-up’lardan oluşan bir eko-sistem ile çalışmaya başladı. Merkezin açılışında da hazır bulunan yerel start-up’lar gerçek zamanlı lokasyon bazlı takip, varlık yönetiminden veri analizi ve nesnelerin interneti uygulamalarına farklı alanlarda çözümlerini gösterdiler. Borda Kurucularından Erdem Altunbaş, “Cisco gibi global bir marka ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile çok önemli global bir ağa ve teknoloji portföyüne erişim sağlıyoruz” diye konuştu.