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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
14.01.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

Çinlilerin yeni oyuncağı OnePlus 7 ilk kez görüntülendi!

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Çinlilerin yeni oyuncağı OnePlus 7 ilk kez görüntülendi!

Henüz Türkiye pazarına giriş yapmayan; ancak diğer pek çok Çinli teknoloji şirketi gibi her an telefon pazarında görme ihtimalinizin bulunduğu OnePlus, yeni ürünleriyle dikkat çeken bir isim. OnePlus 6T ile kullanıcıların beğenisini kazanan şirketin bu kez OnePlus 7 model telefonu ilk kez görüntülendi.

OnePlus 7 geliyor, bu cihaza ait ilk görüntüler internete sızmış durumda. Xiaovai77 isimli Twitter hesabından paylaşılan görsellere yakından bakıldığında özel bir kılıf içinde bulunan OnePlus 6T ve OnePlus 7 göze çarpıyor. Ekranı üzerinde herhangi bir çentiğin bulunmaması ise oldukça dikkat çekici ve diğer tüm telefonlardan kendini ayırıyor. Ancak ön kameranın tam olarak nereye konumlandırıldığı da merak konusu.

Ancak OnePlus 7'ye ait internette paylaşılan tek görüntü bu değil. Sızan bazı render görseller de yeni OnePlus cihazın kızaklı yapısını gözler önüne seriyor.

Çinlilerin yeni oyuncağı OnePlus 7 ilk kez görüntülendi


Elbette bu görüntüler henüz konsept ve gerçekten OnePlus 7'nin bu tasarımla gelip gelmeyeceğini söylemek bugünden güç; ancak henüz kesinleşmese de cihazın ön yüzünde hiç çentik bulunmaması gerçekten de oldukça dikkat çekici.

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