Çinlilerin yeni oyuncağı OnePlus 7 ilk kez görüntülendi!
Henüz Türkiye pazarına giriş yapmayan; ancak diğer pek çok Çinli teknoloji şirketi gibi her an telefon pazarında görme ihtimalinizin bulunduğu OnePlus, yeni ürünleriyle dikkat çeken bir isim. OnePlus 6T ile kullanıcıların beğenisini kazanan şirketin bu kez OnePlus 7 model telefonu ilk kez görüntülendi.
OnePlus 7 geliyor, bu cihaza ait ilk görüntüler internete sızmış durumda. Xiaovai77 isimli Twitter hesabından paylaşılan görsellere yakından bakıldığında özel bir kılıf içinde bulunan OnePlus 6T ve OnePlus 7 göze çarpıyor. Ekranı üzerinde herhangi bir çentiğin bulunmaması ise oldukça dikkat çekici ve diğer tüm telefonlardan kendini ayırıyor. Ancak ön kameranın tam olarak nereye konumlandırıldığı da merak konusu.
Ancak OnePlus 7'ye ait internette paylaşılan tek görüntü bu değil. Sızan bazı render görseller de yeni OnePlus cihazın kızaklı yapısını gözler önüne seriyor.
Elbette bu görüntüler henüz konsept ve gerçekten OnePlus 7'nin bu tasarımla gelip gelmeyeceğini söylemek bugünden güç; ancak henüz kesinleşmese de cihazın ön yüzünde hiç çentik bulunmaması gerçekten de oldukça dikkat çekici.
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