Çinlilerin yeni oyuncağı Huawei P20 fena geliyor!

Huawei P20'nin 27 Mart'taki tanıtımı çok yakın, ancak telefondan yeni ayrıntılar sızmaya devam ediyor. Yepyeni bir hız testi raporu, Geekbench sayfalarında göründü.

Android 8.1 ile çalışan Huwaei P20, Huawei Mate 10 Pro ile tam olarak aynı puanları alıyor. İki telefon da Kirin 970 yonga setini taşıdığından burada bir sürpriz yok. Rapor, P20'nin 4GB RAM'le geldiğini söylüyor. Mate 10 Pro'nun 4GB ve 6GB'lık modelleri bulunuyordu. Bu hız testi raporuna bakarak konuşursak, Huawei P20'nin Android'in en son sürümüyle çalışan bir güç deposu olduğunu söyleyebiliriz.

Karşılaştırmak gerekirse Huawei P20, Geekbench'in çoklu çekirdek testinde iPhone X'in üçte ikisi, Galaxy S9'un ise yüzde 80'i seviyesinde bir hıza ulaşıyor. Elbette sadece hız testi puanlarına bakarak gerçek hayattaki performanstan emin olmak, eksik bir değerlendirme olacaktır. P20'nin ne kadar akıcı çalıştığını, cihaz test merkezimize gelip, elimize geçtiğinde göreceğiz.

P20'nin bildiğimiz özellikleri arasında telefonun hoş görünümlü renk seçenekleriyle geleceği, microSD kart slotu sunmayabileceği var. P20 Plus'ın ise arka yüzünde üç lensli bir kamerayla gelmesi bekleniyor. Kirin 970 yonga seti yapay zeka için geliştirilmiş özelliklere sahip olduğu için P20, P20 Lite ve P20 Plus'ın bu alanda yenilikler yapma olasılığı var.



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