Çinliler uzayın derinliklerinden Ay ve Dünya'yı böyle görüntüledi
Ay'ın yüzeyini bir süredir araştırmaya devam eden Çinli uzay aracı Chang'e 4 bir yana, Çinliler Longjiang-2 uydusuyla da yörüngeden izlenimlerini Dünya'ya aktarıyor. Ay ile Dünya'yı aynı karede fotoğraflayan uydunun bu görüntüsü izleyenleri büyüledi.
Çinlilerin uzaydaki çalışmaları tam gaz sürüyor. Ay'ın yörüngesi üzerinden Dünya'ya zaman zaman görüntü aktaran Longjiang-2 uydusu, bu kez Ay ile Dünya'yı tek bir fotoğrafta birleştirdi, ortaya inanılmaz bir görüntü çıktı. Longjiang-2, 2018'in Haziran ayında Queqiao uydusuyla birlikte Ay'ın yörüngesine yerleştirilmişti.
Bu uydular Chang'e 4 görevinin bir parçası. Ay-Dünya arasındaki bir Lagrange noktasına yerleşen Queqiao, şu anda Ay'ın uzak yüzünü direkt olarak görebildiği bir bölgede yer alıyor. Queqiao burada Chang'e 4 uzay aracıyla Dünya arasında bir köprü görevi görüyor.
Fotoğrafın orjinali 650x480 piksel çözünürlükte çekilmiş ve 16 kilobyte dosya boyutu söz konusu. Ancak 16 KB deyip geçmeyin; zira Çinli uzmanlar 16 kilobaytlık verinin indirilmesi için 20 dakika beklediklerini söylüyor.
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