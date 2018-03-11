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    Çinliler bu kez yapay zekanın peşinde!

    Hürriyet Haber
    11.03.2018 - 08:37 | Son Güncelleme:

    Çin'in kilit teknolojilerdeki atılımları hızlandırmak için yapay zeka çalışmalarına ilişkin kılavuz yayımlayarak, bu alanda ayrıntılı düzenlemeler yapacağı bildirildi.

    Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Van Gang, devam eden Çin Ulusal Halk Kongresi yıllık toplantıları çerçevesinde düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki yeni nesil yapay zeka araştırmalarının teşvik edileceğini duyurdu.

    "Güvenlik, sağlık ve çevre gibi alanlardaki sorunların çözümünde yapay zeka geliştirme çalışmalarını destekleyeceğiz." diyen Van, hükümet olarak yerli yapay zeka şirketleri ve Ar-Ge kurumlarına uluslararası iş birliği inşa etmelerinde de yardımcı olacaklarını söyledi.

    Van, bu alanda yapılacak çalışmalara rehber olacak bir yapay zeka kılavuzu yayımlayacaklarını belirterek, sosyal etik, iş yapısı, kişisel mahremiyet ve ulusal güvenlik konuları bağlamında ilgili yasa ve yönetmeliklerin de en kısa zamanda hayata geçirileceğinin altını çizdi.

    Çin Devlet Konseyi tarafından geçen temmuz ayında yayımlanan bir raporda, yapay zeka endüstrisinin kalkınmada yeni itici güç olabileceği vurgulanmıştı.

    Rapora göre Çin, yapay zeka alanında 2020'ye kadar önemli bir inovasyon merkezi haline gelmeyi ve 2030 itibarıyla da bu alanda dünyanın lideri olmayı hedefliyor.

    Etiketler: çin , yapay zeka , teknoloji
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