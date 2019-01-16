Çinliler bu kez 5G ile uzaktan ameliyat yaptı
2020 yılına 5G teknolojisi damgasını vuracak. Pek çok teknoloji üreticisi bu son teknolojiyi yakalayabilmek için var gücüyle çaba sarf ederken, diğer yandan 5G ile yapılan bazı çalışmalar büyük ses getiriyor. Bu kapsamda sıra dışı bir örnek Çin'den geldi. Çinliler, 5G'yi kullanarak uzaktan bir hastaya operasyon yaptı.
5G teknolojisini destekleyen cihazların sayısı her geçen gün artıyor. Çin'de ise iş bir adım daha öteye götürülmüş durumda: 5G teknolojisini kullanarak uzaktan ameliyat işlemini başarıyla gerçekleştiren Çinli uzmanlar dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. 5G teknolojisiyle çalışan dünyanın ilk uzaktan cerrahi ekipmanı Çin'de kullanıldı ve test başarıyla sonuçlandı. Bir doktor, bulunduğu şehirden çok uzak başka bir şehirden 5G bağlantısı kullanarak bir hayvana cerrahi operasyon yaptı.
Bunun için robotik cerrahi kollar kullanılırken, iki şehir arasındaki bağlantıyı 5G sağladı. Gecikme süresi ise ölçümlere göre sadece 0.1 saniye!
Cerrahi odadaki robot ile doktorun kontrol cihazı arasındaki gecikme süresinin bu denli düşük olması ise ölümcül tıbbi hata riskini olabildiğince azaltacak gibi görünüyor.
5G'nin yaygınlaşmasıyla birlikte bazı ameliyatların çok uzaktan bir doktorun müdahalesiyle güvenli bir şekilde yapılması bekleniyor.
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