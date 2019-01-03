Çinliler Ay'ın karanlık yüzüne iniyor, bu bir ilk!
Çinli bilim insanlarının uzun süredir üzerinde çalıştığı proje nihayet hayata geçiyor. Chang'e 4 ismini taşıyan insansız uzay aracı Ar'ın güney kutbundaki Aitken havzasını inceleyecek. Bunun için de araç Ay'n karanlık yüzü olarak bilinen bölüme iniş yapmak durumunda olacak. Bu da Ay'ın karanlık yüzüne inen ilk aracın Çinli Chang'e 4 olacağı anlamını taşıyor.
Çin'in gözü Ay'ın karanlık yüzeyinde. Geçtiğimiz haftasonu, daha doğru bir ifadeyle yılın son günlerinde Çin'in uzay aracı Ay'ın yüzeyine 15 km yaklaşmış durumda. Bu aracın Ay'ın yüzeyine ne zaman ineceğinin tam bir saati açıklanmış değil; ancak Çin basınında çıkan haberlere göre insansız uzay aracının Perşembe günü içerisinde (yani bugün) Ay'ın karanlık yüzeyiyle ilk kez temas etmesi söz konusu.
Peki Chang'e 4 adını taşıyan bu aracı özel kılan ne? Ay'da ne yapacak? Çinli bilim insanları bu projeye neden bu kadar önem veriyor? Aracın ineceği bölge olan Aitken havzası hakkında fazla şey pek fazla bilgi yok; araç aslında bu bölgeyi keşfetmek ve dünyaya ışık tutmak istiyor. Ay'ın karanlık yüzüne ait pek çok fotoğraf çekildi; ancak bu bölgeye inebilen bir araç bugüne dek olmadı.
Başarılı olması halinde bu görev, uzay araştırmaları alanında ABD ve Rusya'yı yakalamaya çalışan Çin için önemli bir adım olacak.
Çin, bu atılımla bir ilki başarmakla kalmayacak; aynı zamanda Ay'ın oluşumuyla ilgili önemli bir sır perdesini de aralama imkanına sahip olacak. Derin bir krater olan Aitken havzasının, Ay'ın oluşumundan kısa bir süre sonra dev bir çarpma etkisiyle oluştuğu ve bu çarpmayla uydunun merkezindeki bazı maddelerin yüzeye çıktığı tahmin ediliyor. Eğer görev umulduğu gibi sonlanırsa Ay'ın oluşumuna dair yeni veriler elde edilebilir.
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