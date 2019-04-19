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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
19.04.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Çinli telefon üreticisi Oppo logosunu değiştirdi!

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Çinli telefon üreticisi Oppo logosunu değiştirdi!

Oppo görsel kimliğini yeniden yapılandırdı. Marka yeni logo tasarımı ile birlikte Oppo Sans isimli yeni yazı tipinin de lansmanını yaptı.

OPPO'nun yeni görsel kimliği, şirketin heyecan verici evrimini ve devam eden büyüme başarısını işaret ediyor. OPPO’nun logosunda yapılan değişim, görsel düzenlemelerle birlikte yeni bir yazı tipini de beraberinde getiriyor. Marka yeni dönemde, Çin, Kiril ve Latin alfabelerinde işlenen özel bir yazı tipi olan OPPO Sans'ın lansmanını da yapıyor. Görsel kimlikte meydana gelen yapılandırma, dinamik değişikliklerden ince optimizasyonlara kadar geniş bir alanı kapsıyor.

OPPO yeni logo tasarımı için New York’lu tasarım stüdyosu Pentagram’dan Eddie Opara ile birlikte çalıştı. 2012 ve 2014 yıllarında öncü medya kuruluşu Fast Company tarafından iş dünyasında en yaratıcı 100 kişiden biri seçilen ve Ebony Magazine’de “Creative 100” listelerinde yer alan Eddie Opara’nın OPPO için yaptığı çalışma yaklaşık iki yıl sürdü. Logonun yeniden yapılandırma süreci, gelişmiş ve gelişmekte olan pazarların analizi, üretim ve sürdürülebilirlik gereksinimlerine kadar görsel kimlik sisteminin her alanında yakın işbirliği içinde gerçekleşti.

Çinli telefon üreticisi Oppo logosunu değiştirdi

OPPO’nun yeni logosunda,bir önceki tasarımın hümanist biçimini, yeni çizilmiş yazı biçimi olan OPPO Sans ile dengeleniyor. Yeni logo markanın mirasını genişletilmiş yazı biçimiyle gösterirken, toplu üretim sürecindeki ihtiyaçları da karşılıyor. Logodaki değişim ayrıca, OPPO’nun geniş ve devam eden ürün yelpazesini tamamlamasına olanak tanıyan net bir varlık oluşturuyor. 

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