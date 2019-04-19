Çinli telefon üreticisi Oppo logosunu değiştirdi!
Oppo görsel kimliğini yeniden yapılandırdı. Marka yeni logo tasarımı ile birlikte Oppo Sans isimli yeni yazı tipinin de lansmanını yaptı.
OPPO'nun yeni görsel kimliği, şirketin heyecan verici evrimini ve devam eden büyüme başarısını işaret ediyor. OPPO’nun logosunda yapılan değişim, görsel düzenlemelerle birlikte yeni bir yazı tipini de beraberinde getiriyor. Marka yeni dönemde, Çin, Kiril ve Latin alfabelerinde işlenen özel bir yazı tipi olan OPPO Sans'ın lansmanını da yapıyor. Görsel kimlikte meydana gelen yapılandırma, dinamik değişikliklerden ince optimizasyonlara kadar geniş bir alanı kapsıyor.
OPPO yeni logo tasarımı için New York’lu tasarım stüdyosu Pentagram’dan Eddie Opara ile birlikte çalıştı. 2012 ve 2014 yıllarında öncü medya kuruluşu Fast Company tarafından iş dünyasında en yaratıcı 100 kişiden biri seçilen ve Ebony Magazine’de “Creative 100” listelerinde yer alan Eddie Opara’nın OPPO için yaptığı çalışma yaklaşık iki yıl sürdü. Logonun yeniden yapılandırma süreci, gelişmiş ve gelişmekte olan pazarların analizi, üretim ve sürdürülebilirlik gereksinimlerine kadar görsel kimlik sisteminin her alanında yakın işbirliği içinde gerçekleşti.
OPPO’nun yeni logosunda,bir önceki tasarımın hümanist biçimini, yeni çizilmiş yazı biçimi olan OPPO Sans ile dengeleniyor. Yeni logo markanın mirasını genişletilmiş yazı biçimiyle gösterirken, toplu üretim sürecindeki ihtiyaçları da karşılıyor. Logodaki değişim ayrıca, OPPO’nun geniş ve devam eden ürün yelpazesini tamamlamasına olanak tanıyan net bir varlık oluşturuyor.
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