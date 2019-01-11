Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin hisseleri eriyor
Birbiri ardına yeni telefonlarını sahneye çıkaran ve son yıllarda adından sıkça söz ettiren Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına resmen girmiş, hatta ikinci mağazasını da yine İstanbul'da açmıştı. Ancak şirketten gelen haberler, Xiaomi'nin hisselerinin ciddi bir değer kaybı yaşadığını ortaya koyuyor. Yüzde 17'yi bulan kaybın nedenini ise uzmanlar bakın nasıl yorumluyor?
Xiaomi, şu aralar sıkıntılı günler geçiriyor. Apple'ın zirveye oynarken çok geçmeden düşüşe geçmesi ve yüzde 34'ü bulan hisse değeri kaybını hala net bir şekilde hatırlarken, diğer yandan Xiaomi için de tehlike çanları çalıyor. Kasım ayındaki minik yükselişin ardından şirkette sürpriz bir düşüş gözlemlendi. Son 3 gündür Xiaomi hisselerinin yüzde 17'ye varan oranlara değer yitirdiği ifade ediliyor. Bu da Çinli şirketin bu kısa sürede yaklaşık 6 milyar dolar kayıp yaşadığını ortaya koyuyor.
Hong Kong borsasında hisseleri işlem gören Xiaomi'nin hisselerinin bu kaybı yaşamasında iki etken rol oynuyor. İlk olarak, Çin ekonomisinde yaşanan durgunluk. Diğer neden ise Huawei gibi yerel şirketlerle yaşanan sert rekabet.
Yılın başından itibaren çok büyük kayıplara uğrayan Xiaomi’nin güncel değeri 274 milyar dolar civarında.
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