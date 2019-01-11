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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.01.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin hisseleri eriyor

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Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin hisseleri eriyor

Birbiri ardına yeni telefonlarını sahneye çıkaran ve son yıllarda adından sıkça söz ettiren Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına resmen girmiş, hatta ikinci mağazasını da yine İstanbul'da açmıştı. Ancak şirketten gelen haberler, Xiaomi'nin hisselerinin ciddi bir değer kaybı yaşadığını ortaya koyuyor. Yüzde 17'yi bulan kaybın nedenini ise uzmanlar bakın nasıl yorumluyor?

Xiaomi, şu aralar sıkıntılı günler geçiriyor. Apple'ın zirveye oynarken çok geçmeden düşüşe geçmesi ve yüzde 34'ü bulan hisse değeri kaybını hala net bir şekilde hatırlarken, diğer yandan Xiaomi için de tehlike çanları çalıyor. Kasım ayındaki minik yükselişin ardından şirkette sürpriz bir düşüş gözlemlendi. Son 3 gündür Xiaomi hisselerinin yüzde 17'ye varan oranlara değer yitirdiği ifade ediliyor. Bu da Çinli şirketin bu kısa sürede yaklaşık 6 milyar dolar kayıp yaşadığını ortaya koyuyor. 

Hong Kong borsasında hisseleri işlem gören Xiaomi'nin hisselerinin bu kaybı yaşamasında iki etken rol oynuyor. İlk olarak, Çin ekonomisinde yaşanan durgunluk. Diğer neden ise Huawei gibi yerel şirketlerle yaşanan sert rekabet.

Çinli teknoloji devi Xiaominin hisseleri eriyor


Yılın başından itibaren çok büyük kayıplara uğrayan Xiaomi’nin güncel değeri 274 milyar dolar civarında.

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