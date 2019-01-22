Çinli teknoloji devi Xiaomi bu kez Afrika'ya açılıyor
Son zamanlarda piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı telefonlarla dikkat çeken Xiaomi, Afrika pazarına açılmaya hazırlanıyor.
Akıllı telefon pazarında büyük ses getiren Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, rekabeti kızıştıracak bir adım atmaya hazırlanıyor. Afrika kıtasına giriş yapmayı hedefleyen şirket. bu hamle ile satışlarını arttıracak gibi gözüküyor.
Afrika teknoloji pazarının ilk sırasında yer alan Samsung'un liderliğini elinden almak isteyen Xiaomi, o bölgede Afrika Bölgesel Departmanı kurarak ilk adımı attı. Sunduğu düşük fiyatlı cihazlarla hedefini büyük oranda gerçekleştirmesi beklenen şirketin yüksek satış rakamlarına ulaşması muhtemel gözüküyor.
Samsung'un haricinde Tecno, Itel, Infinix ve Huawei gibi markalarında Afrika teknoloji sektöründe büyük pay elde ettiğini biliyoruz. Bakalım Xiaomi'nin bu pazara girmesi halinde sıralamalar ne ölçüde değişecek hep beraber göreceğiz.
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