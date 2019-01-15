Çinli Oppo yeni markası Zhimei ile geliyor
Geçtiğimiz günlerde resmen Türkiye pazarına giren Çin merkezli telefon üreticisi Oppo, yeni bir markanın duyurusunu yaptı. Peki Zhimei ismini taşıyan bu marka altında hangi ürünler listelenecek?
Uzak Doğu'da yüksek satış hacmine sahip olan ve Türkiye pazarına da giren Oppo, yeni bir marka ortaya çıkardı: Zhimei. Ancak bu marka salt telefon markası olmayacak; daha çok şirketin geleceğin teknolojilerine yaptığı yatırımları ve çalışmaları simgeleyecek.
5G'ye adım adım yaklaştığımız günümüzde yapay zeka tabanlı cihazlar ve Nesnelerin İnterneti yani iOT ürünleri de Oppo değil, daha çok Zhimei markası altında duyurulacak. Yine aynı paralelde şirketin üreteceği akıllı kulaklık, akıllı saat ve hatta spor & sağlık ürünleri de yine bu yeni marka altından çıkacak.
Oppo markası daha çok bir çatı görevi görecek ve telefonları yine bu marka üzerinden karşımıza çıkmaya devam edecek.
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