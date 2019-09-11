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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
11.09.2019 - 03:50, Son Güncelleme:

Çinli iş adamı, ölen kedisini 35 bin dolara klonlattı

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Çinli iş adamı, ölen kedisini 35 bin dolara klonlattı

Çin'de 22 yaşındaki bir iş adamı, Ocak'ta idrar yolları iltihabından iki yaşında ölen Sarımsak adlı kedisini 35 bin dolar harcayarak klonlattı. Sarımsak Çin'in klonlanan ilk kedisi oldu.

New York Times'ın haberine göre Huang Yu, öldükten sonra Sarımsak'ı evinin yakınlarındaki bir parka gömdü. Sonra köpek klonlamayla ilgili bir haber okuduğunu hatırlayıp kedisini mezarından çıkardı, sarıp buzdolabına koydu.

Klonlama hizmeti veren Sinogene adlı şirket, bir ay buzdolabında kalan kedinin deri dokusunu kullanarak DNA'sınından 40 embriyo üretti.

Bu embriyolar, 4 taşıyıcı anneye nakledildi. Kedilerden üçü hamile kaldı. Ancak bu hayvanlardan ikisi düşük yaptı ve 21 Temmuz'da Sarımsak'ın kopyası doğdu.

Doğan yavrunun tüylerinin ve göz renginin klonlanan kedinininkinden biraz farklı olduğu belirtiliyor. Ölen kedinin çenesinin altındaki siyah leke de yavruda yok.

Başka bir şirkete DNA testi yaptırdı

Ancak gen araştırmaları yapan başka bir şirket, klonlanan yavrunun ölen kediyle DNA'sının eşleştiğini doğruladı.

Kedisiyle Ağustos'ta tanışan Huang, "Düş kırıklığına uğramadım desem yalan olur" dedi ama yine de sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

2015'ten beri evcil hayvan klonlayan Sinogene'in CEO'su Mi Jidong, bin kişiyle yaptıkları bir anket sonucu halkın klonlamaya ilgi gösterdiğini gördüklerini, şimdiye kadar 40 köpek klonladıklarını söylüyor.

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