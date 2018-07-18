Çinli devden iki telefon birden: Huawei Nova 3 ve Nova 3i
Huawei, selfie'lerle yapay zekayı birleştiren iki yeni telefonunu Birleşik Arap Emirlikler'nde tanıtı. Yeni Huawei Nova 3 ve Nova 3i, özellikleri ve fiyatıyla daha önceki Nova 3e'ye benziyor.
6,3 inç'lik ekranlarla gelen telefonlar, 19,5:9 oranlı ekranlarında FHD+ çözünürlük (1080 x 2340) sunuyorlar. Her iki telefonun da ön yüzünde 24MP + 2MP f/2.0 kamera bulunuyor.
Huawei Nova 3
Yeni telefonların üst seviye modeli olan Nova 3, arka yüzünde daha iyi kameralara ve daha hızlı Kirin 970 işlemciye sahip. Nova 3, 4GB RAM ve 128GB depolama alanıyla geliyor. Arka yüzdeki kameraların çözünürlükleri 24MP ve 16MP. Kamera, gökyüzü, plaj, bitki, gece gibi sekiz kategoriden 200 farklı senaryoyu algılayabiliyor. 3.750mAh'lik pil, tüm gün pil ömrü vadediyor.
Huawei Nova 3i
Kirin 710 işlemciyle gelen bu model, 4GB RAM ve 128GB depolama alanı sunuyor. Arka yüzde 16MP ve bokeh efekti için 2MP sensörlere yer veren cihazın kamera dizilimi, Nova 3e'yi andırıyor. Cihazın 3.340mAh'lik pili biraz daha güçsüz ancak işlemcisinin verimli olduğunu düşünürsek, tüm günlük bir performans bekleyebiliriz.
Her iki telefon da Android Oreo 8.1 ile çalışıyor ve Huawei'nin en son EMUI 8.2 arayüzünü kullanıyor. Nova 3, Iris Purple, Airy Blue ve Black renk seçenekleriyle, Nova 3i ise Pearl White, Iris Purple ve Black renk seçenekleriyle satışa sunulacak.
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