Çinli devden iki telefon birden: Huawei Nova 3 ve Nova 3i

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
18.07.2018 - 08:48, Son Güncelleme:

Çinli devden iki telefon birden: Huawei Nova 3 ve Nova 3i

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Çinli devden iki telefon birden: Huawei Nova 3 ve Nova 3i

Huawei, selfie'lerle yapay zekayı birleştiren iki yeni telefonunu Birleşik Arap Emirlikler'nde tanıtı. Yeni Huawei Nova 3 ve Nova 3i, özellikleri ve fiyatıyla daha önceki Nova 3e'ye benziyor.

6,3 inç'lik ekranlarla gelen telefonlar, 19,5:9 oranlı ekranlarında FHD+ çözünürlük (1080 x 2340) sunuyorlar. Her iki telefonun da ön yüzünde 24MP + 2MP f/2.0 kamera bulunuyor.

Huawei Nova 3

Yeni telefonların üst seviye modeli olan Nova 3, arka yüzünde daha iyi kameralara ve daha hızlı Kirin 970 işlemciye sahip. Nova 3, 4GB RAM ve 128GB depolama alanıyla geliyor. Arka yüzdeki kameraların çözünürlükleri 24MP ve 16MP. Kamera, gökyüzü, plaj, bitki, gece gibi sekiz kategoriden 200 farklı senaryoyu algılayabiliyor. 3.750mAh'lik pil, tüm gün pil ömrü vadediyor.

Çinli devden iki telefon birden: Huawei Nova 3 ve Nova 3i


Huawei Nova 3i

Kirin 710 işlemciyle gelen bu model, 4GB RAM ve 128GB depolama alanı sunuyor. Arka yüzde 16MP ve bokeh efekti için 2MP sensörlere yer veren cihazın kamera dizilimi, Nova 3e'yi andırıyor. Cihazın 3.340mAh'lik pili biraz daha güçsüz ancak işlemcisinin verimli olduğunu düşünürsek, tüm günlük bir performans bekleyebiliriz.

Her iki telefon da Android Oreo 8.1 ile çalışıyor ve Huawei'nin en son EMUI 8.2 arayüzünü kullanıyor. Nova 3, Iris Purple, Airy Blue ve Black renk seçenekleriyle, Nova 3i ise Pearl White, Iris Purple ve Black renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

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